Coronavirus in Winterthur – Vorerst nur wenig Covid-Patienten am Kantonsspital Obschon die Zahl der Neuinfektionen steigt, verzeichnet das Kantonsspital Winterthur derzeit eine relativ tiefe Auslastung auf der Covid-Station. Doch das könnte sich bald ändern. Thomas Münzel

Auf der Covid-Station am KSW hat sich die Situation in den letzten Wochen deutlich entspannt. Foto: Madeleine Schoder

Wegen der Corona-Pandemie kamen einige Mitarbeitende am Kantonsspital Winterthur in den vergangenen Monaten an ihre physischen und psychischen Grenzen. Die Spitalleitung hatte dem Personal deshalb Anfang Januar ein umfangreiches psychologisches Angebot bereitgestellt. Denn damals betreuten die KSW-Mitarbeitenden noch bis zu 50 stationäre Covid-Patientinnen und -Patienten, davon befanden sich etwa ein Dutzend auf der Intensivstation.

Mittlerweile hat sich die Situation am Kantonsspital allerdings deutlich entspannt. Laut KSW-Sprecher Marius Hasenböhler befanden sich am Donnerstag gerade mal noch neun Covid-Patienten in Spitalpflege, von denen eine Person eine intensivmedizinische Behandlung benötigte. Eine ähnlich niedrige Zahl an Covid-Patientinnen und -Patienten verzeichnete man am KSW letztmals im vergangenen Oktober. Doch so erfreulich diese Entwicklung auch ist, sie könnte sich bald wieder ändern.