Der Beginn ist ein Knaller. Sie fallen ins Klassenzimmer ein, reden sehr schnell, springen herum und gehen auch noch auf die Schülerinnen und Schüler zu. Wie probt man so etwas?

Das Stück spricht viele Themen an, die Jugendliche beschäftigen, unter anderem Beziehungen, Küssen und Selfies. Wie fallen die Reaktionen aus?

Das hängt stark vom Alter ab. Während in einer fünften Klasse auf die Frage «Habt ihr schon geknutscht?» ein grosses «Wäääh!» folgt, sind die Reaktionen in einer sechsten Klasse verschämt. Und in der siebten Klasse brüllt immer einer – es ist immer ein Junge: «Ja eh!» Es gibt aber auch immer wieder unerwartete Reaktionen, die zeigen, wie stark das Stück emotional bewegt. Einmal hat ein Junge aus dem Nichts angefangen, auf seinem Pult zu tanzen. Diese Momente liebe ich. Sowieso sind diejenigen, die von der Lehrperson im Vorgespräch als «schwierig» oder «vorlaut» bezeichnet werden, oft meine besten Spielpartner.