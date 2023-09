Vorschlag zu Asyl aus Neftenbach – Kantonsräte wollen Punktesystem für Geflüchtete – Regierungsrat ist dagegen In einer Anfrage schlugen zwei Neftenbacher Kantonsräte vor, Flüchtlinge nach Punkten zu verteilen. Nun hat der Regierungsrat erklärt, weshalb er von der Idee nichts hält. Fabienne Grimm

Viele Gemeinden mussten in den letzten Monaten mehr Raum schaffen, um Geflüchtete unterzubringen. Einige setzten dabei auf Container-Lösungen. Symbolfoto: Franziska Rothenbühler

Im Juli wandten sich die beiden Neftenbacher Kantonsräte Martin Huber (FDP) und Urs Wegmann (SVP) mit einer Anfrage an der Zürcher Regierungsrat. Darin kritisierten die beiden die Aufteilung von Geflüchteten auf Basis der Asylaufnahmequote. Sie sei unzureichend, weil sie den Aufwand, der für die Betreuung der Geflüchteten anfalle, nicht berücksichtige. Gerade in kleineren Gemeinden könne «ein einziger schwieriger Fall» das ganze System an die Grenzen bringen. Die Asylaufnahmequote liegt im Kanton Zürich bei 1,3 Prozent. Das heisst: Pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner müssen Gemeinden 13 Geflüchtete aufnehmen.