Heilpflanzen & Co. – Vorsicht, natürlich! Tees, Arzneipflanzen und biologische Nahrungsergänzungsmittel gelten gemeinhin als harmlos. Sehr häufig sind sie das auch – aber nicht immer. Sechs warnende Beispiele. Martina Frei

Hätten Sies gewusst? Die Fruchthaut von Trauben vermindert die Eisenaufnahme. Foto: Reto Oeschger

Können Rosinen krank machen? Kaum ein Mensch würde ihnen das zutrauen. Doch in Deutschland brachten die kleinen süssen Früchte eine Ausdauersportlerin an den Rand des Zusammenbruchs. Die 44-Jährige war blass, erschöpft, körperlich nicht mehr belastbar, und sie litt an Kopfschmerzen – alles Folge eines Eisenmangels, der bei ihr zur starken Blutarmut geführt hatte. Umfangreiche Abklärungen, inklusive Magen- und Darmspiegelung, hatten nichts ergeben.

Schliesslich stellte sich heraus, dass die Sportlerin täglich etwa 100 bis 150 Gramm Rosinen ass. In der Fruchthaut stecken natürliche Substanzen, die mit Eisen eine chemische Verbindung eingehen und so die Eisenaufnahme im Darm behindern. Diese Phenole hatten verhindert, dass die Frau genügend lebenswichtiges Eisen aufnehmen konnte.

Ihre Ärzte berichteten im «American Journal of Medicine» von dem Zusammenhang, der vermutlich nicht einmal allen Medizinern geläufig sein dürfte. Bekanntere «Eisenräuber» sind Kaffee, Tee, Rotwein, einige Gemüsesorten und Nüsse. Sie enthalten ebenfalls Phenole, die Eisen binden können.

Das Beispiel der Ausdauersportlerin zeigt, dass manches, was gemeinhin als natürlich oder harmlos gilt, durchaus krank machen kann. Denn auch in «natürlichen» Produkten steckt Chemie – manchmal mehr, als einem lieb ist. Das kann Probleme bereiten wie die im Folgenden beschriebenen.

Allergien

Tee aus der Brennnessel führte zur allergischen Reaktion. Foto: Manuela Matt

Seit rund zwei Wochen litt die junge Frau an einem Nesselfieber. Es juckte am ganzen Körper. Schliesslich ging sie zum Arzt. Er befragte sie – und fand heraus, dass sie seit etwas mehr als zwei Wochen eine «Frühlingskur zum Entwässern» mit Brennnesseltee machte.

Der Arzt riet ihr zur Pause, und das Nesselfieber verschwand. Die junge Frau konnte es nicht glauben und trank erneut von dem Tee. Mit dem gleichen Resultat wie zuvor: Nesselfieber am ganzen Körper.

«Heilpflanzen sind oft sehr wirksam, aber sie enthalten potente Substanzen, die durchaus auch Allergien verursachen können», sagt Peter Schmid-Grendelmeier, Leiter der Allergiestation an der Dermatologischen Klinik am Zürcher Universitätsspital. «Bei Salben sehen wir sogar mehr Patienten, die auf pflanzliche Inhaltsstoffe allergisch reagieren als auf chemische. Bei Medikamenten zum Einnehmen ist es umgekehrt.» Am häufigsten würden Korbblütler wie zum Beispiel Arnika oder Ringelblume Allergien auslösen.

Vielen Patienten sei nicht bewusst, dass eine Allergie unter Umständen auch erst nach jahrelanger Anwendung auftreten könne, sagt Schmid-Grendelmeier. «Auch wenn man etwas immer gut vertragen hat, kann es zur Allergie kommen.»

Falsche Laborwerte

Der Reishi-Heilpilz kann zum falschen Krebsverdacht führen. Foto: Getty Images

Die Patientin hatte die Magenkrebsoperation überstanden, und alles schien gut – bis ein Jahr später der Wert für einen sogenannten Tumormarker im Blut anstieg. Das deutete auf einen Rückfall hin. Die 48-Jährige wurde auf Herz und Nieren untersucht, ohne Befund. Zuletzt stellte sich heraus, dass der Untersuchungsmarathon völlig unnötig war. Sie nahm seit mehreren Monaten ein Reishi-Heilpilz-Sporenpulver (Ganoderma lucidum) ein, weil sie sich davon eine positive Wirkung erhoffte – nicht ahnend, dass es den Laborwert im Blut verfälschen kann.

Nebenwirkungen

Rotklee brachte eine junge Frau ins Spital. Foto: Johanna Bossart

Blutende Lippen, Nasenbluten und Blutungen in die Haut – mit diesen Symptomen begab sich eine 28-jährige Frau ins Spital. Ihre Blutgerinnung war völlig aus dem Lot geraten. Der Grund: Sie hatte zwei Wochen lang täglich fünf bis sechs Tassen eines Tees aus einem Kräutersupplement mit Rotklee und Alfalfa getrunken. Rotklee enthält eine Substanz, welche die Blutgerinnung herabsetzt.

Ein 84-Jähriger hingegen suchte die Notfallstation wegen seines schwindelerregend hohen Blutdrucks auf. Schuld daran war ein Getränk mit Süssholzwurzel. Das Glycyrrhizin im Süssholz kann bewirken, dass die Konzentration von Kalium im Blut bedrohlich absinkt und der Blutdruck gefährlich ansteigt. Die möglichen Folgen sind Herzrhythmusstörungen, Krampfanfälle, Muskelschwäche, Angina Pectoris oder Herzversagen. Auch Lakritze, Kaugummis und andere Süssholz-haltige Süssigkeiten haben Menschen schon notfallmässig ins Spital gebracht.

«Fast alle seriös durchgeführten Studien, die pflanzliche mit synthetischen Arzneimitteln vergleichen, zeigen weniger Nebenwirkungen bei pflanzlichen Arzneimitteln», stellt Beat Meier klar, Geschäftsstellenleiter der Schweizerischen Medizinischen Gesellschaft für Phytotherapie. Viele Probleme seien nur dann relevant, wenn exorbitante Dosen während langer Zeit therapeutisch nicht korrekt eingesetzt würden. Meier wünschte sich ein ausgewogeneres Bild: «Bei pflanzlichen Arzneimitteln wird in der Medizin oft zuerst über mögliche Probleme gesprochen. Bei herkömmlichen Arzneimitteln dagegen wird meist erst der Nutzen betont.»

Giftwirkungen

Kapseln mit Rotschimmelreis sind in der Schweiz nicht zugelassen. Foto: Getty Images

Aufs Mal verfärbte sich die Haut des Mannes gelb. Schuld an der Gelbsucht war eine schwere Leberentzündung, und die wiederum ging aufs Konto eines «natürlichen» Cholesterinsenkers. Dieser enthielt Rote Reishefe und Grüntee-Extrakt. Beides kann zwar helfen, das Cholesterin zu senken, aber in seltenen Fällen auch zu schweren Nebenwirkungen führen.

Die Rote Reishefe (auch Rotschimmelreis oder rot fermentierter Reis genannt) verdankt ihre Farbe einem Schimmelpilz, der den Reis fermentiert. Dabei entsteht das cholesterinsenkende Monacolin K. Es ist chemisch identisch mit einem (in der Schweiz nicht zugelassenen) synthetischen Cholesterinsenker, kann beim Fermentieren des Reises aber in «unkalkulierbaren Mengen» entstehen, wie das Fachblatt «Arznei-Telegramm» schrieb.

Rotschimmelreis ist in der Schweiz verboten, auch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) rät von der Roten Reishefe ab.

Trotzdem wird er auf Websites munter angepriesen: «Im Gegensatz zu Medikamenten, die schwere Nebenwirkungen mit sich bringen können, ist rot fermentierter Reis gut verträglich», heisst es dort beispielsweise. Was der Anbieter nicht erwähnt: Rotschimmelreis hat mutmasslich schon schwere Muskelschäden bis hin zum Muskelzerfall, Leberschäden, Darmentzündungen und anderes mehr hervorgerufen. Hinzu kommt, dass er noch eine weitere Substanz enthält, die die Nieren schädigen kann.

Auch Grüntee oder stark konzentrierte Grünteepräparate können Probleme verursachen.

Wechselwirkungen mit (anderen) Medikamenten

Orangen und Grapefruits können die Wirkung mancher Medikamente stören. Foto: Getty Images

Manche Inhaltsstoffe in Pflanzen können dazu führen, dass der Körper bestimmte Medikamente schneller oder langsamer aufnimmt oder abbaut. Das verändert deren Wirkung.

«Wenn Sie zum Beispiel gewisse Antihistaminika gegen Allergien zusammen mit Orangensaft einnehmen, wird das Medikament im Darm etwas schlechter aufgenommen», sagt Peter Schmid-Grendelmeier. Das kann auch bei Ciprofloxacin, einem gebräuchlichen Antibiotikum, passieren.

Noch potenter als Orangensaft ist die Grapefruit: Sie kann die Wirkung von über 60 Medikamenten verändern, selbst wenn die Frucht oder der Saft etliche Stunden vor der Medikamenteneinnahme konsumiert wird. Zum Beispiel ist Grapefruit in der Lage, die Wirkung mancher Cholesterinsenker zu verstärken, sodass es zu Nebenwirkungen kommt – wobei die individuellen Gene jedes Menschen ebenfalls eine Rolle spielen.

Auch die populären Ginkgo-Präparate können für unliebsame Überraschungen sorgen: geschwollener, blutunterlaufener Penis und ausgedehnte Hautblutungen nach einer Leistenbruchoperation oder ein Blutverlust von fast einem Liter unmittelbar nach einer Hüftoperation – von solchen Vorkommnissen berichteten Ärzte im Zusammenhang mit der Einnahme von Ginkgo-biloba-Extrakten.

Es sei nicht auszuschliessen, dass es bei Einnahme von Ginkgo und Medikamenten, die die Blutgerinnung herabsetzen, zu Wechselwirkungen komme, schreibt die Escop (Europäische Wissenschaftliche Kooperation für Phytotherapie) auf ihrer Website. In kontrollierten Studien seien jedoch keine solchen Wechselwirkungen beobachtet worden.

«Wer Medikamente nimmt, die sehr genau dosiert werden müssen, sollte zu Beginn der Behandlung mit einem pflanzlichen Arzneimittel die Blutwerte regelmässig kontrollieren lassen. Dieses Monitoring ist aber genauso empfehlenswert, wenn jemand ein zusätzliches synthetisches Arzneimittel einnehmen muss, die Ernährung stark umstellt oder eine Diät beginnt», rät Beat Meier.

Zu den in puncto Wechselwirkungen heiklen Medikamenten zählen insbesondere Blutverdünner, Hormone, Medikamente gegen Epilepsie und solche, die das Immunsystem bremsen. «Patienten, die solche Arzneimittel nehmen, sollten ohne Rücksprache mit einer Fachperson besser keine Selbstmedikation betreiben», sagt Meier.

Er weist darauf hin, dass die meisten Arzneipflanzen nach bisherigem Wissen keine nennenswerten Wechselwirkungen mit Medikamenten bergen. «Postulierte Wechselwirkungen gründen oft in Laborversuchen. Klinisch ist das dann aber meist doch nicht relevant.»

Als «Klassiker» unter den Arzneipflanzen, die zu Wechselwirkungen führen, galt bisher das Johanniskraut. Schuld daran ist vor allem der Inhaltsstoff Hyperforin. Seit diesem Jahr aber scheint die Heilpflanze in dieser Hinsicht mindestens teilweise «rehabilitiert». Denn Johanniskrautpräparate mit einem Hyperforingehalt von weniger als einem Milligramm bergen neuen Forschungsresultaten zufolge kaum ein Risiko für Wechselwirkungen.

Verunreinigungen

Bei manchen Meeresalgen, in die beispielsweise Sushi-Reisröllchen eingewickelt werden, ist der Jodgehalt bedenklich hoch. Foto: Getty Images

Cadmium, Blei, Arsen, Uran, Aluminium – diese Schwermetalle fanden Analytiker in Algenblättern. Meeresalgen sind bekannt dafür, dass sie viele Schwermetalle aufnehmen können. Das deutsche Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit berichtete Ende Mai von Konzentrationen, die teils über dem gesetzlich festgelegten Höchstwert lagen.

Der Jodgehalt war bei drei Viertel der 165 überprüften, getrockneten Meeresalgen sogar in einem Bereich, der die Schilddrüsenfunktion stören kann.

Bereits 2007 hatte das deutsche Bundesamt für Risikobewertung auf die hohen Jodwerte in manchen getrockneten Meeresalgen hingewiesen. Damals fanden Analytiker in einem Produkt 506 Milligramm Jod pro Kilogramm. «Wird davon eine Portion von zehn Gramm verzehrt, kommt es bereits zu einer exzessiven Jodaufnahme, die zehnmal höher liegt als die für Deutschland als sicher betrachtete Jodzufuhr», warnte das Amt daraufhin.