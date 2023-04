Superpotente Tabletten – Vorsicht, Selen! Eine Frau wird immer kränker. Stress plus eine Infektion, vermutet der Arzt. Doch der rettende Hinweis kommt aus dem Radio. Martina Frei

Im vergangenen Jahr verstarb der Ehemann der 57-jährigen Frau. Nun fallen ihr die Kopfhaare aus. Der Haarausfall beginnt etwa Mitte Januar, zwei Monate später hat die Frau fast eine Glatze. Ende Januar schwillt die Kuppe ihres linken kleinen Fingers an und schmerzt. Eitrige Flüssigkeit quillt aus dem Nagelbett hervor, und der Fingernagel ihres Kleinfingers bekommt weisse, quer verlaufende Streifen. Im Verlauf der nächsten drei Wochen greift diese Erkrankung auf alle Fingernägel über. Schliesslich fällt der Nagel ihres kleinen Fingers ab. Die 57-Jährige konsultiert einen Dermatologen. Emotionaler Stress wegen des Verlusts ihres Ehepartners, vermutet er als Ursache ihres Haarausfalls. Gegen den Nagelumlauf gibt er ihr ein Antibiotikum.

In manchen Fällen kommt es zu Lähmungen

Ähnliche Symptome haben chinesische Ärzte schon um das Jahr 1960 in fünf Dörfern der Provinz Hubei beschrieben. Im am schlimmsten betroffenen Dorf litten über 80 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner an einer ungewöhnlichen Erkrankung. Ihre Haare brachen ab und fielen aus, ihre Kopfhaut juckte, die nachwachsenden Haare waren farb- und glanzlos. Die Kranken verloren ihre Nägel, sie litten an Hautausschlägen und in schweren Fällen kam es sogar zu Lähmungen. Im Jahr 1983 berichtete das « American Journal of Clinical Nutrition » darüber. Der Grund für das Leiden war stark selenhaltige Kohle zum Heizen. Der Rauch gelangte auch in den Boden. Über Getreide und Pflanzen vergifteten sich die Menschen so mit Selen.

Müdigkeit und Mundgeruch

Zwei Jahrzehnte später und Tausende Kilometer entfernt geht es der 57-Jährigen in New York immer schlechter. Sie wird zunehmend müder. Ausserdem ist ihr immer wieder übel, manchmal muss sie sich übergeben, und sie leidet unter einem Mundgeruch, der an Sauermilch erinnert. Dann kommt ihr der Zufall zu Hilfe. Etwa zwei Monate nachdem ihre Beschwerden begannen, hört sie eine Meldung im Radio: Die Selentabletten der Firma Brite Years werden wegen «Superpotenz» zurückgerufen. Es seien bisher keine gesundheitlichen Probleme berichtet worden, berichtet die Nachrichtenagentur UPI im März 1984.

Genau diese Tabletten nimmt die Frau seit einigen Monaten. 77 davon hat sie bisher geschluckt, eine täglich, wie auf der Packung empfohlen. Zusätzlich nimmt sie Vitamin C, Vitamin A, Bioflavonoide, Vitamin E, D und B-Vitamine, plus Calcium, Magnesium, Zink, Eisen, Mangan, Jod, Kalium und Phosphat.

Selen gehört zu den Substanzen, die zwar lebenswichtig, bei zu hoher Dosierung aber schnell giftig sind. Ohne dieses Spurenelement funktionieren das Immunsystem und die Schilddrüsenhormone nicht, wie sie sollten, es kommt zur Herzmuskelerkrankung. Auch die männliche Fruchtbarkeit leidet, weil Selen für die Spermienbildung nötig ist.

Selen wirkt überdies antioxidativ und schützt die Zellen vor sogenannten freien Radikalen. Deshalb werden Selenpräparate oft von Konsumentinnen und Konsumente genommen, die damit Krebs vorbeugen möchten. Etwa 70 Mikrogramm Selen empfiehlt die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung als tägliche Selenzufuhr, ab 900 Mikrogramm wird es toxisch.

Mehr als 40 Milliarden Dollar geben die US-Amerikaner jedes Jahr für Nahrungsergänzungsmittel aus. Drei von vier Amerikanern nehmen regelmässig eines ein, bei den Kindern ist es jedes dritte. 50’000, 80’000 oder noch mehr solcher Präparate sind allein in den USA erhältlich, so genau wusste das nicht einmal die US-Arzneimittelbehörde FDA vor wenigen Jahren.

Ohne Vitamin C noch schlimmer

Die 57-Jährige rekonstruiert den Hergang: Etwa elf Tage, nachdem sie mit der Einnahme der Selentabletten begonnen hatte, begann ihr Haarausfall.

Laut der Packung enthält eine Tablette 150 Mikrogramm Selen. Doch die chemische Analyse ergibt: 31 Milligramm Selen pro Tablette – über 200-mal so viel wie vom Hersteller angegeben, berichtete der « Morbiditiy and Mortality Report ». Im Verlauf von 77 Tagen nahm sie insgesamt fast 2,4 Gramm Selen zu sich, das meiste in Form von Natriumselenit.

Eines der Präparate, das sie schluckte, verhinderte wahrscheinlich noch Schlimmeres. Denn das Vitamin C, das die Frau zeitgleich einnahm, bewirkt chemisch, dass aus dem Selenit elementares Selen wird, das der Körper nur schlecht aufnimmt.

Wie es ihr weiter erging, wird nicht berichtet. Normalerweise bilden sich die Schäden durch eine solche Selenvergiftung wieder zurück, wenn das Mittel abgesetzt wird.

