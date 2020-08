Kolumne Lomo – Vorüberlegungen Unser Kolumnist Johannes Binotto hat sich ganz genau überlegt, was er sagen soll, wenn er das Hemd inklusive Diebstahlsicherung in den Laden zurückbringt. Johannes Binotto

Genügt ein ehrliches Gesicht, wenn die Quittung längst im Abfallsack gelandet ist? Foto: Urs Jaudas

Ich hatte das Hemd gekauft, bezahlt, heimgetragen, liegen lassen, gewaschen und dann erst gemerkt, dass der Verkäufer die Diebstahlsicherung nicht entfernt hat. «Muss ich also wieder zurück in den Laden», dachte ich mir.

«Aber sehe ich damit nicht gleich verdächtig wie ein Räuber aus?» Johannes Binotto

Bis ich mich allerdings auf den Weg machen konnte, hab ich noch viel mehr gedacht. Hab ich die Quittung noch? Aber die hab ich ja in den Papierkorb geschmissen. Ist sie also noch im Papierkorb? Aber den hab ich ja gestern geleert. Soll ich also ohne Quittung im Laden vorbeigehen? Aber wird nicht der Verkäufer sagen, da könne ja jeder kommen, einfach ein Hemd klauen und dann hinterher behaupten, man habe es gekauft und sich die Diebstahlsicherung entfernen lassen?

Aber sehe ich denn wie ein Dieb aus? Schauen Sie sich nur mein ehrliches Gesicht an. Sollte ich also, wenn ich im Laden vorbeigehe, keine Hygienemaske tragen, damit man mein Gesicht gut sieht? Aber andererseits hab ich ja, als ich das Hemd gekauft hab, eine Maske getragen. Wenn, dann erkennt mich ja der Verkäufer viel eher, wenn ich jetzt auch wieder eine Maske trage.

Sympathisch oder doch eher verdächtig?

Aber sehe ich damit nicht gleich verdächtig wie ein Räuber aus? Würde ich einem maskierten Mann glauben, der mir ein diebstahlgesichertes Hemd bringt und behauptet, er habe es letzte Woche bei mir gekauft, aber er habe die Quittung nicht mehr? Andererseits ist das Masketragen ja aktuell gar nichts, was verdächtig, sondern eher sympathisch wirken sollte, weil es doch zeigt, dass ich Rücksicht nehme auf meine Mitmenschen und sie nicht gefährden möchte. Würde so jemand ein Hemd klauen?

Aber was, wenn der Verkäufer nun zufällig zu jenen gehört, die finden, das mit Corona sei sowieso alles nur Angstmache? Dann macht ihn meine Maske vielleicht eher noch aggressiv. Sollte ich vielleicht mit ihm zuerst ein Gespräch über Corona anfangen, um seine Einstellung abzuchecken, und dann erst mit dem Hemd rausrücken? Wirkt aber nicht das wiederum sehr verdächtig, zuerst über Corona zu sprechen und dann zu sagen: «Ach ja übrigens, ich hab da noch diese Diebstahlsicherung am Hemd»?

Als ich dann im Laden war, wollte der Verkäufer gar nicht viel wissen. Eine Minute später und mit der Ermahnung, das nächste Mal die Quittung nicht wegzuwerfen, war ich wieder draussen. Und was soll ich nun mit all meinen überflüssigen Überlegungen machen?