Gewalt an Obdachlosen – «Vulnerable Menschen werden als Freiwild angesehen» Attacken auf wehrlose Unbeteiligte nehmen zu – die Täter sind typischerweise jung und haben überzogene Männlichkeits­vorstellungen. Soziologe Dirk Baier erklärt das Phänomen. Alexandra Kedves

Eine wohnungslose Person, die in Genf auf dem Boden schläft, erntet kritische Blicke. Foto: Keystone

Ein Zwanzigjähriger hat gestanden, am Sonntagmorgen einen Randständigen «mit massiver, stumpfer Gewalt» getötet zu haben. Der junge Schweizer habe die Gewalttat gefilmt und auf eine Social-Media-Plattform hochgeladen, meldete die Polizei. Immer wieder werden im öffentlichen Raum wehrlose Unbeteiligte angegriffen, typischerweise von jungen Männern – nicht selten werden Randständige als Ziel ausgewählt, oft sind die Opfer auch zufällig; im Gedächtnis geblieben ist die sinnlose Gewalt dreier Küsnachter Zehntklässler in einer Münchner U-Bahn-Haltestelle im Jahr 2009. Wir sprachen über die Gewaltakte mit Dirk Baier, Leiter des Instituts für Delinquenz und Kriminalprävention an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.