Die Boliden beim Autokonzern – VW löst sich von Bugatti – ein Kulturbruch für Volkswagen Da war mal eine ganz grosse Liebe des früheren Konzernchefs zu superschnellen Motoren. Jetzt ist sie bei VW erloschen. Warum? Und was bedeutet das? Max Hägler aus Wolfsburg

Mehr Auto geht fast nicht: Der Bugatti Chiron im VW-Museum in Wolfsburg. Foto: PD

Es wäre ein Leichtes, diese Nachricht vom Montag zu ignorieren: Volkswagen gibt Bugatti weitgehend in fremde Hände, lässt also ab vom Luxus, was solls, der Konzern aus Wolfsburg bleibt dennoch Europas grösster Autohersteller. Tatsächlich hat die französische Automanufaktur Bugatti im vergangenen Jahr ja nur 77 Wagen verkauft. Ein entbehrliches Geschäft, das auch nur kleine schwarze Zahlen schreibt, trotz der siebenstelligen Fahrzeugpreise. Einerseits.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Andererseits ist es ein massiver Kulturbruch, wenn Bugatti nun in einem Joint Venture zwischen Porsche und der weitgehend unbekannten kroatischen Firma Rimac aufgeht, wie die Manager der Firmen am Montag gemeinsam mitteilten. VW bleibt über die Tochter Porsche zwar beteiligt, aber eben nicht mehrheitlich: Bugatti sei nun «keine Marke im Volkswagen-Konzern» mehr, erklärte Porsche-Finanzchef Lutz Meschke.