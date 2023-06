Neue Modellstrategie – VW setzt den Rotstift an Die Marke Volkswagen will sich künftig auf ihre Kernmodelle konzentrieren. Die ersten Opfer der neuen Strategie sind bereits bekannt. Holger Holzer

Nischenmodelle wie der Arteon R haben bei VW keine Zukunft mehr. Foto: Volkswagen

Nachdem in den letzten Jahren schon das Kompakt-Coupé Scirocco, der Familien-Van Sharan, das Retromobil Beetle und der dreitürige Polo aus dem Programm verschwunden sind, geht das Artensterben bei VW in die nächste Runde. Wie Markenchef Thomas Schäfer bei der Vorstellung der neuen Unternehmensstrategie erklärte, sollen Modelle mit geringer Stückzahl keinen Nachfolger mehr bekommen. Explizit nannte er die Coupé-Limousine Arteon, die 2017 lanciert wurde und seit 2020 auch in einer Shooting-Brake-Version erhältlich ist. Bereits bekannt ist ausserdem, dass es von der Passat-Limousine und dem Kompakt-Van Touran in Europa keine Neuauflage geben wird. VW will sich stattdessen auf Kernmodelle fokussieren, was die Komplexität im Modellprogramm reduziert – und natürlich das Ergebnis verbessern soll.

Innerhalb des gestrafften Angebots ist zudem eine Reduzierung von Varianten geplant. Als Vorbild dient die Elektrolimousine ID.7, für die es im Vergleich zu einem Golf der siebten Generation 99 Prozent weniger Konfigurationsmöglichkeiten gibt. Darüber hinaus will das Unternehmen die Auslastung der Werke weltweit optimieren, um so die Wirtschaftlichkeit zu steigern und flexibler auf Nachfrage- und Marktschwankungen reagieren zu können. Die Massnahmen sind Teil eines grossen Sparprogramms, mit dem die Marke ihr Ergebnis bis 2026 um 10 Milliarden Euro verbessern will.

Derzeit bietet VW zwanzig verschiedene PW-Modelle an, die Nutzfahrzeugableger nicht mitgezählt. Wie viele Baureihen davon auf Dauer übrig bleiben sollen, ist nicht bekannt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.