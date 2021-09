Aus dem Bezirksgericht Bülach – Während dem 94-Jährigen das Herz aufging, nahmen sie ihn schamlos aus Zwei Frauen haben einen Rentner um über 150’000 Franken erleichtert. Sie kommen mit teilbedingten Freiheitsstrafen und sieben Jahren Landesverweisung davon. Thomas Hasler

Mit Fotos irgendeines Abbruchhauses in Rumänien brachte der Familienclan den Rentner dazu, über 35’000 Franken für die vermeintliche Renovation aufzubringen. Fotos: PD

Der Spuk dauerte achtzehn Monate, die Verhandlung vor Bezirksgericht Bülach nur dreissig Minuten. Dann waren die 30-jährige Adela (alle Namen geändert) und ihre 32-jährige Schwägerin Gabriela unter anderem wegen gewerbsmässigen Betrugs verurteilt – zu bedingten Freiheitsstrafen von fünfzehn und achtzehn Monaten, unbedingt vollziehbar während sechs Monaten. Diese laufen nächste Woche ab. Dann gehts zurück nach Rumänien.

Von dort, aus einem Dorf in Siebenbürgen, waren sie im September 2019 gekommen. Zuerst kam die Mutter von Adela. Sie war eines Tages aus dem Nichts bei Klaus Brenner aufgetaucht und hatte ihm von ihrer wirtschaftlichen Not erzählt. Möglicherweise war das nicht einmal gelogen, sondern höchstens etwas übertrieben. Jedenfalls löste es beim 94-jährigen alleinstehenden Witwer jenes Mitleid und jene Hilfsbereitschaft aus, an denen sich die zwanzigköpfige Roma-Sippe in den folgenden achtzehn Monaten gütlich tat.