Kolumne «Tribüne» – Während wir schliefen… … gab ein sich selbst überschätzender Despot den Befehl, ein friedliches Land anzugreifen. Auf einen Schlag war nichts mehr, wie es gewesen war. Monika Schmid

Wenn viele gemeinsam beten, ist dies der Beginn einer neuen Wirklichkeit. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Kinder, die am Vortag noch zur Schule gingen, sind heute auf der Flucht. Familien auseinandergerissen und Kontakte abgebrochen, Angst und Schrecken in den Gesichtern. Von einer Sekunde auf die andere sind Träume zerbrochen, und die Zukunft liegt unter Bomben und eingestürzten Wohnhäusern.

Muss sich Geschichte wiederholen? Bleibt die Summe des menschlichen Blödsinns wirklich konstant?

Was ein einziger Mensch anrichten kann! Und niemand scheint ihn stoppen zu können. Bei älteren Menschen tauchen Bilder auf aus dem Zweiten Weltkrieg. Auch da konnte niemand diesen Wahn vom Nazireich stoppen. Die halbe Welt lag in Schutt und Asche. Muss sich Geschichte wiederholen? Bleibt die Summe des menschlichen Blödsinns wirklich konstant?

In einem Artikel, ich weiss nicht mehr, wo, habe ich gelesen, dass ein KZ-Überlebender, wenn er in Deutschland auf Schulbesuche ging, zu sagen pflegte: «Ihr seid nicht schuldig für das, was in der Geschichte geschehen ist, ihr aber tragt Verantwortung dafür, dass sich dies nicht wiederholt.» Dazu braucht es eine Kultur der Erinnerung im persönlichen Leben und in der Gesellschaft, eine Kultur der Erinnerung mit dem Mut, für Unrecht geradezustehen.

Wie kann ich Verantwortung wahrnehmen, gegen alle Ohnmacht? Meine Stimme erheben kann ich, nicht schweigen, wo Unrecht geschieht. Ich kann an Kundgebungen teilnehmen. Zusammenstehen weckt Kräfte. Und… ich kann beten. Im Beten wandelt sich mein Denken, im schweigenden Gebet gehe ich von mir weg zu den Menschen, für die ich bete, wider das Vergessen. Ich halte sie in meinem Herzen.

Im Gebet lasse ich mich anfragen, was ich ganz persönlich zum Frieden beitrage. Im Gebet bitte ich um Kraft, das zu tun, was ich tun kann. Wenn viele gemeinsam beten, ist dies der Beginn einer neuen Wirklichkeit. In jedem Gottesdienst singen wir seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine das «Dona nobis pacem» – gib uns Frieden. Darin spüre ich eine grosse Kraft.

Kraft, dort zu helfen, wo ich helfen kann: Nothilfe leisten, einen Betrag spenden an eine Hilfsorganisation, die wirklich Hilfe leisten kann. Nein, ich stehe jetzt nicht vor dem Kleiderschrank und packe Klamotten zusammen, die ich ja eh nicht mehr anziehen werde. Das ist keine Hilfe, dem sagt man entsorgen. Ich muss auch nicht Gott vorschieben mit der Frage, warum er das zulässt. Wenn Menschen zu Teufeln werden, dann sind wir gefragt.

