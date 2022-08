Gastrokolumne Angerichtet – Währschaftes, Vindaloo und etwas Trucker-Latein Das Bahnhöfli in Sulz hat einen neuen Chef. Das Äussere blieb unverändert, die gutbürgerliche Küche wurde um einen srilankischen Touch bereichert. Urs Stanger

Neben Cordon bleu gibts auch Vindaloo: Die Speisekarte des Bahnhöfli Sulz ist internationaler geworden. Foto: Urs Stanger

Beim Nachhauseweg fällt der Blick in die Gaststube auf den Wimpel des FC Wiesendangen. Er habe alles von seinem Vorgänger übernommen, sagt der neue Wirt des Restaurants Bahnhof in Sulz, der einen sehr freundlichen, zuvorkommenden Eindruck hinterlässt. Sein Auftreten ist einer der positiven Aspekte des Besuchs in dieser Traditionsbeiz am Dorfeingang.

Das Essen geht völlig in Ordnung, schmackhaft, gute Qualität, stimmige Portionen. Keine Spitzenklasse, aber was Preis und Leistung angeht, liegt das Gebotene in sehr akzeptablem Rahmen. Die Gambas al ajillo (12.50 Franken) dürften auch spanischen Gaumen genügen, die Tamilischen Frühlingsrollen mit Poulet (8.50) gefallen, das Rinds-Vindaloo mit Basmatireis (26.50) und das Rinds-Stroganoff mit Spätzli (32.50) erfüllen Erwartungen, wobei in beiden Gerichten mehr Pepp wünschenswert gewesen wäre.

Die Tamilischen Frühlingsrollen mit Poulet und Curry sind ein passender Einstieg. Foto: Silvan Stanger

Ein gelungener Hauch von Spanien: die Gambas al ajillo. Foto: Urs Stanger

Sieben Tische sind an diesem Dienstagabend im Garten besetzt, was ein gutes Zeichen ist. Aus den Stühlen nebenan ertönt Trucker-Latein. Das Restaurant ist, zumal dank der Parkplätze beim nahen Bahnhof Rickenbach-Attikon, ein offenbar nicht unbeliebter Treffpunkt unter Fernfahrern, um sich – wie in diesem Fall - mit Cordon bleu und Pommes (26.50) ein Essen zu gönnen und allenfalls zu übernachten.

Die Qualität stimmt, aber das Rinds-Stroganoff hätte etwas mehr Pepp vertragen. Foto: Kevin Stanger

Apropos Gartenbeiz. Aus der liesse sich zweifelsfrei mehr herausholen. Der Zeltpavillon und die Schirme sind grün verwittert, die Abgrenzung zur Hauptstrasse ist lückenhaft und der Spielplatz in die Jahre gekommen. Das Bahnhöfli hat sieben Tage die Woche geöffnet, jeweils bis 23.00 Uhr – eine satte Aufgabe, die vielleicht keine Zeit für notwendige Gestaltungsarbeiten lässt. Alles muss sich ja nicht ändern: Der Wimpel des benachbarten FC darf ruhig hängen bleiben.

