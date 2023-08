Wälder in der Region – Bäume schon verfärbt, Blätter fallen ab – was ist da los? Die Blätter einzelner Rotbuchen sind dieses Jahr bereits herbstlich gefärbt. Das ist deutlich zu früh. Die Trockenheit der Vorjahre ist wohl die Hauptursache. Markus Brupbacher Madeleine Schoder (Fotos)

Grün, braun, grün: Einige Bäume in der Region – hier im Stammertal – sind schon farbig. Foto: Madeleine Schoder

Die Blätter einiger Bäume sind bereits herbstlich verfärbt oder fallen sogar schon herunter – gut einen Monat zu früh. Davon betroffen ist vor allem die weitverbreitete Rotbuche, der häufigste Laubbaum in der Schweiz. «Wir sind uns nicht sicher, was los ist», sagt Yann Vitasse von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) in Birmensdorf auf Anfrage. Wahrscheinlich sei das Phänomen auf eine Kombination mehrerer Faktoren zurückzuführen.