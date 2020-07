Baden in Winterthur – Wäre die Stadt etwas innovativer, gäbe es genügend Badeplätze in Winterthur Der Hochsommer ist da und mit ihm ein altes Problem: Winterthur bietet zu wenig Abkühlung und nutzt vorhandenes Potenzial nicht. Dabei wäre die Lösung so einfach. Meinung Deborah Stoffel

Quartierbrunnen wie dieser an der Langgasse bieten dieser Tage eine willkommene Erfrischung – und das gleich um die Ecke. Marc Dahinden

Diese Woche klettert das Thermometer zum ersten Mal in diesem Sommer wiederholt über 30 Grad. Die Stadt glüht, und damit hat alles Konjunktur, was Abkühlung verspricht, auch die zahlreichen Brunnen. Das Bad in den Trögen gehört in Winterthur zum Stadtbild, nicht nur in der Steinberggasse. Auch die Quartierbrunnen (einige besonders schöne Exemplare finden Sie hier) sind beliebte Badeplätze. Wer keine acht Franken ausgeben will fürs Schwimmbad oder wenig Zeit hat, findet hier Abkühlung um die Ecke, und das erst noch gratis.

Allzu oft allerdings endet der Badeausflug im Quartier mit einer Enttäuschung. Obschon die Stadt viel Aufwand betreibt für die Reinigung der Brunnen und dies jedes Jahr einen stattlichen Betrag verschlingt, sind die Tröge oft verunreinigt, vor allem mit Hundehaaren. Sie sammeln sich auf der Wasseroberfläche, verkleben zu kleinen Netzen, dass einem der Badespass vergeht. Und Eltern müssen sich entscheiden, ob sie mit den Kindern umkehren – mit den absehbaren Konsequenzen – oder den Nachwuchs trotz allem ins Hundebecken tunken.

Zu kalt für Partypeople

Man kann das als Lappalie abtun oder argumentieren, gerade Hunde, die ja nicht transpirieren können, hätten ein Anrecht auf den Sprung in den Trog. Dagegen ist nichts zu sagen. Ausser dass es in Winterthur genug Brunnen gibt, dass Mensch und Hund Abkühlung finden können. Es braucht bloss eine Entflechtung und damit den politischen Willen, etwas Praktisches für die Kühlung der Stadt und ihrer Bewohner zu tun, statt Luftkorridore zu entwerfen und Baumbänder zu planen. Das ist zwar ebenso nötig, aber erst in vielen Jahren wirksam.

Um nicht falsch verstanden zu werden: Es geht nicht darum, neue Brunnen zu bauen, sondern solche, die sich eignen, für Badende zu reservieren. Ein Schild mit ein paar Regeln aufzustellen, dürfte reichen. Dass sich dadurch in den Quartieren eine Partyszene etabliert wie in der Steinberggasse, braucht niemand zu fürchten. Aus einem einfachen Grund: Die Judd Brunnen in der Altstadt haben eine Filteranlage, das Wasser zirkuliert, wird warm. In die Quartierbrunnen fliesst Quell- oder Grundwasser. Das Brunnenbad ist hier eher ein Kneipp-Erlebnis, als dass man es sich mit einem Bier gemütlich machen wollte. Und für alle Fälle lassen sich immer noch Nutzungszeiten festschreiben.

Private machen es vor

In Winterthur, das reich an Grundwasser ist, aber arm an öffentlichen Gewässern, wäre eine bewusste Nutzung der Brunnen mindestens einen Versuch im kleinen Rahmen wert. Dass die fünf Freibäder, so schön sie sind, nicht ausreichen, ist gut belegt – durch die Völkerwanderung an die Töss an den Wochenenden oder den vom Stadtrat abgelehnten Vorschlag, den Mattenbach an seiner Mündung in einen Mini-Badesee zu verwandeln.

Bewähren sich die Badebrunnen, kann die Stadt das Konzept fast beliebig ausweiten, die Tröge komfortabler auskleiden, soweit es denkmalpflegerisch zu vertreten ist, oder gar einen eigenen Typ Badebrunnen entwerfen für geeignete neue Standorte. Dass das kein Hirngespinst, sondern angewandte Stadtplanung ist, machen Private vor. So baut beispielsweise die Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft (GWG) in ihrer neuen Siedlung im Vogelsang einen Badebrunnen – der aber leider nicht vor 2021 fertig werden dürfte.