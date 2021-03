Bald wieder Winter in Winterthur? – Wärmster Märztag – doch nach Ostern droht ein Kälteeinbruch Die Wetterstation in Oberwinterthur hat noch nie einen so warmen Märztag registriert, wie am Mittwoch. Wie der März endete, so startet der April: Es bleibt sehr warm. Aber nicht für lange. Thomas Münzel

So lässt es sich aushalten: Beinahe sommerliche Temperaturen im Frühling. Die warmen Tage sind aber vorerst gezählt. Foto: Marc Dahinden

Um 17 Uhr zeigte das Thermometer 23,1 Grad – so aussergewöhnlich warm war es in Winterthur am Mittwoch. Damit war der 31. März 2021 der wärmste Märztag seit Beginn der regelmässigen Aufzeichnungen der Wetterstation in Oberwinterthur im Jahr 2003. Als Vergleich: Im langjährigen Durchschnitt liegen im Mittelland die Temperatur-Höchstwerte im März zwischen 9 und knapp 12 Grad.

Kein (April-)Scherz: Es bleibt auch am Gründonnerstag frühsommerlich warm. Abgesehen von ein paar Schleierwolken ist es laut Meteo Schweiz erneut sehr sonnig. Der Tageshöchstwert liegt in Winterthur wieder bei etwa 23 Grad.