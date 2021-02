Solowheel-Lenker in Illnau-Effretikon gesucht – Waghalsige Flucht vor Polizeikontrolle Bei einer Verkehrskontrolle in Illnau fuhr ein junger Mann auf einem elektrischen Einrad der Polizei davon. Diese sucht nun Zeugen der halsbrecherischen Flucht.

Auf einem solchen schwarzen Solowheel flüchtete der junge Mann vor der Polizei. Foto: solowheel.com

Am späten Freitagnachmittag führte die Stadtpolizei Illnau-Effretikon an der Kempttalstrasse in Illnau, Höhe Rösslikreisel, eine Verkehrskontrolle durch. Wie sie am Sonntag mitteilte, fuhr ein junger Mann auf einem elektrischen Einrad, einem sogenannten Solowheel, auf dem Trottoir in hohem Tempo auf die Kontrollstelle zu.

Als ihn die Polizei zum Anhalten aufforderte, querte er die Kempttalstrasse und fuhr auf der Usterstrasse in Richtung Zentrum Illnau weiter. Dabei missachtete er mehrfach die polizeilichen Anweisungen und gefährdete sich sowie weitere Verkehrsteilnehmer massiv.

Passanten, die im Bereich der Usterstrasse unterwegs waren, bemerkten die Flucht des Solowheel-Lenkers und versuchten ebenfalls, diesen zum Anhalten zu bewegen. Der junge Mann setzte seine halsbrecherische Flucht jedoch fort, indem er auch die Usterstrasse im fliessenden Verkehr querte und in das angrenzende Quartier, Höhe Usterstrasse 6, flüchtete.

Polizei sucht Zeugen

Die Stadtpolizei Illnau-Effretikon sucht Zeugen, die zum offenbar ortskundigen Lenker Angaben machen können. Er hat dunkles Haar und ist zwischen 20 und 25 Jahre alt. Er flüchtete auf einem auffälligen schwarzen Solowheel. Hinweise nimmt die Stadtpolizei Illnau-Effretikon unter Tel. 052 354 23 33 entgegen.

ahu