Russische Söldnergruppe – Wagner-Kommandant flieht nach Norwegen Andrei Medwedew ist offenbar nach monatelanger Anstrengung die Flucht gelungen. Er soll in der Ukraine die Einheit geführt haben, in der der ermordete Deserteur Jewgeni Nuschin gedient hatte. Alex Rühle aus Stockholm

War Kommandant der Wagner-Truppe: Andrei Medwedew. Quelle: Youtube/Odesa Film Studios

Am vergangenen Freitag wurde in Nordnorwegen nahe der russischen Grenze ein Mann festgenommen, weil er den Verdacht erweckte, illegal nach Norwegen eingereist zu sein. Der Mann behauptet, er heisse Andrei Medwedew. Sein norwegischer Anwalt bestätigt das genauso wie die Behauptung, Medwedew sei ein Kommandant der russischen Wagner-Truppen gewesen. Medwedew sei innerhalb von Russland drei Monate auf der Flucht gewesen und wolle nun in Norwegen Asyl beantragen.