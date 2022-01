Politik in Zeiten der Pandemie – Wahlanlass drinnen oder draussen? Hin und Her wegen Corona-Regeln Die einen in der Gemeinde Dorf wollen die Wählerversammlung ohne Covid-Zertifikat besuchen, die anderen nicht im Freien. Nun gibt es eine Sowohl-als-auch-Lösung. Markus Brupbacher

Blick auf das Dorf namens Dorf im Flaachtal. Foto: Marc Dahinden

Wie kompliziert die Durchführung einer Veranstaltung in Zeiten von Corona werden kann, zeigt das aktuelle Beispiel aus der Weinländer Gemeinde Dorf im Flaachtal. Wie in einigen Gemeinden üblich, laden die Dorfemer Behörden die Bevölkerung für den kommenden Freitag, 14. Januar, zu einer Wählerversammlung ein. Der Sinn des Anlasses: Für die Erneuerungswahlen vom 27. März können Kandidatinnen und Kandidaten vorgeschlagen werden und diese sich dem Wahlvolk vorstellen.

Die erste Einladung ging am 21. Dezember raus – am 11. Januar bereits die dritte und zum zweiten Mal korrigierte Fassung. «Aller guten Dinge sind drei!» ist die dritte Einladung überschrieben. Der Grund für den Wirrwarr liegt in den Corona-Regeln respektive in den Reaktionen darauf aus der Dorfemer Bevölkerung.