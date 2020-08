Wahlen in Winterthur – Wahlzettel sollen in den Briefkasten statt in die Urne Bis jetzt ist die Beteiligung an der Stadtratswahl tief. Die Wahlbüros üben die Corona-Regeln – bevor es im September zum Super-Sonntag kommt. Jigme Garne

Katrin Cometta (GLP) oder Urs Hofer (FDP): Wer wird am 23. August in den Stadtrat gewählt? Bis jetzt haben erst 19 Prozent ihre Stimme abgegeben. Foto: Enzo Lopardo

Am 23. August wird die Nachfolge von Barbara Günthard-Maier (FDP) im Winterthurer Stadtrat bestimmt. Aktuelle Zahlen zeigen, dass die beiden Kandidierenden, Katrin Cometta (GLP) und Urs Hofer (FDP), in der letzten Wahlkampfwoche noch viele Wähler mobilisieren könnten. Bis am Freitag, 14. August, sind bei der Stadtkanzlei 13’155 Wahlcouverts eingegangen. Das entspricht 18,8 Prozent aller Wahlberechtigten.