Kunst in Winterthur – Vandalen zerstören Walfisch-Skulptur In der Nacht auf Samstag wurde eine Walfisch-Skulptur beim Bahnhof umgeworfen. Sie war Teil der eben erst gestarteten Kunstausstellung in der Altstadt. Der Steinbildhauer ist frustriert. Deborah Stoffel

So eine Sandsteinskulptur bedeute mindestens ein halbes Jahr Arbeit, sagt Peter Hubus Huber, der den Walfisch geschaffen hat. Foto: Stadtpolizei Winterthur

Eigentlich hätte der Walfisch noch bis am 21. Dezember auf dem Platz vis-à-vis vom Migrolino am Bahnhof stehen und den Passanten eine Freude machen sollen. Doch kaum aufgestellt, wurde er Freitagnacht umgeworfen und demoliert. Steinbildhauer Peter Hubus Huber hat sein Kunstwerk – respektive was davon noch übrig war – am Samstag zusammengesammelt und zurück nach Hause gebracht. «Ich verstehe das nicht», sagt er. Er habe eigentlich keine Feinde. «Vielleicht provozieren meine Skulpturen, weil sie so archaisch sind?»

Schon das zweite Mal

Huber hatte rund ein halbes Jahr lang an der Sandsteinskulptur gearbeitet. «Man ringt darum, dass so was in die Welt kommt», sagt er. «Und dann wirft das jemand einfach so um, wie einen Sack leerer PET-Flaschen.» Ob er den Walfisch wieder zusammensetzen und noch einmal aufstellen will – das weiss er gerade nicht. Er hat bei der Polizei eine Anzeige gegen unbekannt eingereicht. Diese sucht Zeugen (Tel. 052 267 51 52).

Da schwamm der Fisch noch frisch und fröhlich zwischen den Hockern auf dem Plätzli gegenüber dem Migrolino beim Bahnhof herum. Foto: PD

Es ist für den Steinbildhauer nicht das erste Mal, dass eines seiner Werke zerstört wird. An Ostern vor eineinhalb Jahren wurde seine Skulptur mit dem Namen «Krieg und Frieden» umgeworfen, ebenfalls in der Nacht. Sie hatte vor der Boutique Iovino am Kirchplatz gestanden und war wie der Walfisch auf einem massiven Eichenholzsockel montiert. «Der war stabil, da konnte man auch dranlehnen», sagt Huber. «Aber wenn den jemand mit Gewalt umstossen will, dann geht das schon.» Auch diese Skulptur hat er wieder zurück in sein Atelier geholt.

Huber hat in Winterthur aber nicht nur schlechte Erfahrungen gemacht. So stehen seit Jahren Werke von ihm in der Gartenwirtschaft des Cafés Augenblick in Oberwinterthur, die nie zum Ziel von Randalierern wurden.

Den Walfisch hätte er für etwa 7000 Franken verkaufen wollen, sagt Huber. Das sei ein eher moderater Preis. Wenn man sich umschaue, werde für ähnliche Skulpturen das Dreifache verlangt. Wenn er ihn doch noch zusammensetze: nicht mehr horizontal, sondern vertikal. Das Tier würde dann entweder in die Luft springen oder quasi ins Wasser tauchen.

Ausstellung geht weiter

Ohne den Wal sind nun noch die Eisenplastiken von Chris und Pierre Labüsch und die Fotos von Roland Albanese in der von der City-Vereinigung Junge Altstadt lancierten Open-Air-Kunstausstellung zu sehen. Der Unternehmer Chrigel Hunziker liest zudem im selben Rahmen am 5. Dezember im Casinotheater aus seinem Buch. Für andere Künstler sei die Anfrage der City-Vereinigung zu kurzfristig gekommen.

Eine Versicherung für den Schaden gibt es nicht, wie die City-Vereinigung bestätigt. Die Künstler stellen auf eigenes Risiko aus. Geschäftsführer Remo Hahn sagt: «Es ist schade und unnötig, dass das passiert ist.» Man dürfe aber nicht ein Riesentheater aus diesem Fall machen. «Das sind Einzelpersonen, die nicht wissen, wie blöd sie tun sollen.» Hahn hofft, dass Huber den Fisch neu zusammengesetzt wieder auf dem Platz aufstellt.