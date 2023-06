Nach Zürcher Spendenaffäre – Walker Späh sucht Flughafen­gegner in der Verwaltung Wer beim Kanton Zürich angestellt ist und sich politisch gegen Fluglärm exponiert, könnte auf einer Liste der Behörden auftauchen. Die Volkswirtschafts­direktion verteidigt sich. Jigme Garne

Carmen Walker Späh (FDP): Die flughafen­freundliche Volkswirtschafts­direktorin fragt die Fluglärmgegner, ob kantonale Angestellte unter ihnen sind. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Dieser Brief lässt aufhorchen. Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) hat ihn am 21. Juni an Fluglärmorganisationen verschickt, welche dem Pistenausbau am Flughafen Zürich kritisch gegenüberstehen. Mit dem Schreiben fordert Walker Späh die Organisationen auf, ihr die Namen jener Mitglieder zu nennen, welche diese Organisationen anführen – im Speziellen solche, die beim Kanton Zürich angestellt sind.