Denkmalschutz in Winterthur – Walliseller sanieren das Schloss Hegi Der Zuschlag für die gut drei Millionen teure Sanierung des Schlosses Hegi geht an ein Architekturbüro aus Wallisellen. Auch, weil dieses in einem Mini-Test am besten abschnitt. Till Hirsekorn

Das Schloss Hegi muss dringend saniert werden. Mitte 2022 starten die Bauarbeiten.

Foto: Patrick Gutenberg LAB

Nach einer Pinselrenovation vor zwanzig Jahren wird das vor über 800 Jahren gebaute Schloss Hegi in den nächsten Jahren grundlegend saniert. Es stehen Arbeiten an der Fassade, am Dach, Fach- und Mauerwerk, an den Fenstern und der Haustechnik an. Gar notfallmässig gesichert werden muss laut städtischen Stellen der Durchgang zum Zwischengebäude. Risse in Mauersteinen sollen so bald wie möglich überprüft, Fresken vor dem Abblättern geschützt und die Brandmeldezentrale ersetzt werden. Für diese «Notsicherungsmassnahmen» hat der Stadtrat 180’000 Franken für gebunden erklärt, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Weitere 370’000 Franken kostet die Projektierung.