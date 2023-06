Londoner Wiederaufbaukonferenz – Wallstreet vorne dabei beim «ukrainischen Marshallplan» Für den Wiederaufbau der Ukraine haben US-Financiers die Gunst von Staatspräsident Selenski gewonnen – um die eingefrorenen Oligarchen-Milliarden bahnt sich allerdings ein Konflikt an. Walter Niederberger aus San Francisco

Selenski während einer Videoansprache im September 2022 in New York City an der New Yorker Börse. Foto: Michael M. Santiago (Getty Images)

Ein Kriegsende ist nicht abzusehen, die wirtschaftliche Zerstörung und die humanitäre Katastrophe gehen weiter. Doch für den späteren Wiederaufbau hat die ukrainische Regierung bereits wichtige Weichen gestellt. Sie hat den grössten Vermögensverwalter der Welt, die amerikanische BlackRock, und die Wallstreet-Bank JP Morgan mit der Vorbereitung der Aufbaufinanzierung beauftragt. Von europäischer Seite dagegen sind vorerst Zuschüsse der Europäischen Wiederaufbaubank gefragt.

«Es ist offenkundig, dass amerikanische Unternehmen die Lokomotive sein werden, die so einmal mehr den Anstoss zum globalen Wirtschaftswachstum geben werden.» Wolodimir Selenski

Die Weltbank schätzte die Kosten für den Wiederaufbau auf über 400 Milliarden Dollar. Doch dies war noch vor der Zerstörung des Kachowa-Staudammes am 6. Juni, mit katastrophalen Folgen auf Jahrzehnte hinaus. Für Präsident Selenski ist indessen seit Monaten klar, dass die USA die Führung beim Wiederaufbau übernehmen sollen. So wie die USA 1948 den Marshallplan auf die Beine stellten und umgerechnet auf den aktuellen Wechselkurs 173 Milliarden Dollar in den Wiederaufbau Europa investierten, so sollen nun erneut amerikanisches Kapital, Wissen und Verbindungen eingesetzt werden.

«Es ist klar, dass dies das grösste Wirtschaftsprojekt unserer Zeit in Europa sein wird», sagte Selenski im Frühjahr. «Es ist offenkundig, dass amerikanische Unternehmen die Lokomotive sein werden, die so einmal mehr den Anstoss zum globalen Wirtschaftswachstum geben werden.» Alle interessierten Unternehmen hätten die Chance, «mit der Ukraine gross zu werden», versicherte der Präsident. Sicher vereinbart sei jedoch nur eine Kooperation mit BlackRock, JP Morgan und Goldman Sachs, den seit Jahren international führenden US-Finanzhäusern.

Bevorzugter Blick auf lukrative Aufträge

BlackRock und JP Morgan wollen ihre Hilfe als Spende verstanden haben, doch realistisch gesehen erlangen sie auf diese Weise einen Startvorteil gegenüber anderen Investoren und Beratern, weil sie einen ersten, bevorzugten Blick auf potenziell lukrative Aufträge in der Ukraine werfen können. Zudem stärkt JP Morgan die Beziehungen zu einem Land, dem es seit 2010 mit der Beschaffung von Kapital sowie der Restrukturierung von Schulden von über 45 Milliarden Dollar geholfen hat. BlackRock soll die Erfahrungen beim Aufbau der Climate Finance Partnership und mit dem saudischen Entwicklungsfonds einbringen.

Der «ukrainische Marshallplan» soll zunächst mit Vorzugskapital zu tiefen Zinsen ausgestattet werden, das von institutionellen Anlegern, Pensionskassen und der Europäischen Wiederaufbaubank kommen soll. Europa hat dafür 25 Milliarden Euro bis 2032 zugesichert. Die Schweiz will nach Angaben von Aussenminister Ignazio Cassis gegen 1,8 Milliarden Franken beisteuern.

Philipp Hildebrand, Vorstandsvize von BlackRock, ist für eine «Mischfinanzierung». Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Diese Art der Finanzierung entspricht dem Konzept von BlackRock. «Viele der langfristigen Herausforderungen lassen sich am besten durch Mischfinanzierung bewältigen», meint Philipp Hildebrand, früherer Nationalbank-Direktor und nunmehr Vorstandsvize von BlackRock. «Wir brauchen diese Instrumente, um Kapital in grossem Umfang beschaffen zu können».

Sicherheitsgarantie der Nato

Als Erstes hofft die Ukraine auf eine Tranche von 40 Milliarden Dollar, sagte Rostislav Struma, Stellvertreter von Präsident Selenski. Damit sollen die Eisen- und Stahlindustrie saniert werden. Ziel ist, weltweit führender Produzent von mit erneuerbaren Energien hergestelltem Stahl zu werden. «Wenn wir von Grund auf neu bauen, ist es sinnvoll, mit den neuesten Technologien grün zu produzieren», erklärte Struma der Nachrichtenagentur Reuters. Stahl und Eisen ist ein wichtiger Wirtschaftspfeiler der Ukraine. Die Branche trug 2012 rund zehn Prozent zur Wirtschaftsleistung bei, beschäftigte rund 600’000 Arbeiter und verursachte 15 Prozent der klimaschädlichen Gase. Die neuen Anlagen sollen auch weit weg von dem von den Russen besetzten Donbass-Becken gebaut werden, wo die alten Anlagen noch mit Kohle befeuert werden.

An einer zweitägigen Konferenz in London sollen heute und morgen die Details des Wiederaufbaufonds diskutiert werden. Mehrere Hundert Investoren werden erwartet. Die Vorbereitung des Fonds dürfte 12 bis 18 Monate dauern. Solange aber nicht irgendeine Form eines Waffenstillstands vereinbart ist, wird der Fonds nicht starten können. Und auf jeden Fall braucht es gemäss JP Morgan eine Sicherheitsgarantie der Nato.

Ohne eine solche Garantie würden private Investoren nicht einsteigen, meint JP Morgan-Ökonom Ayomide Mejabi. Noch dringender sei, die historisch tief verwurzelte Korruption in der Ukraine unter Kontrolle zu bringen. Ob Selenski das kann, ist umstritten. Bisher habe der ukrainische Präsident dazu keine verlässlichen Aussagen gemacht, sagen US-Banker.

Josef Ackermann, Ex-Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, warnt davor, Gelder von Oligarchen zu verwenden. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

An der Londoner Konferenz steht zwar die gemischte öffentliche-private Finanzierung im Vordergrund. Doch unterschwellig schwingt der Konflikt über die Verwendung russischer Gelder für den Wiederaufbau mit. In den USA fordern inzwischen beide Parteien, beschlagnahmte und eingefrorene Vermögenswerte von Oligarchen und der russischen Zentralbank einzusetzen. Wie weit die Schweiz mitziehen wird, ist offen. Zwar stimmte der Bundesrat im Mai einer Motion von Nationalrat Gerhard Andrej zu, wonach ein «Reparationsmechanismus» zugunsten der Ukraine geschaffen werden soll.

Allerdings warnte Josef Ackermann, Ex-Chef der Deutschen Bank, kürzlich davor, Gelder von Oligarchen zu verwenden, da dies eine Enteignung wäre und dem Ansehen des Schweizer Finanzplatzes schaden würde. Insgesamt wurden bisher weltweit über 300 Milliarden Franken der russischen Zentralbank eingefroren, wovon 7,4 Milliarden in der Schweiz. Zusätzlich liegen in der Schweiz 7,5 Milliarden an Oligarchen-Geldern auf Eis.

