Rücktrittsankündigung

Bundeskanzler Walter Thurnherr gibt heute seinen Rücktritt bekannt. Heute Morgen hat er seinen Abgang in der ersten Bundesratssitzung nach den Ferien angekündigt, wie diese Redaktion aus zwei gut informierten Quellen erfahren hat.

Thurnherrs Rücktritt kommt völlig überraschend, weil er erst 60 Jahre alt ist. Er macht nun eine Ersatzwahl am 13. Dezember nötig, am gleichen Tag, an dem der Nachfolger oder die Nachfolgerin von SP-Bundesrat Alain Berset bestimmt wird, der im Juni seine Demission angekündigt hat. Thurnherr gehört der Mitte-Partei an, die damit ein Stück weit auch dafür kompensiert wird, dass sie nur noch einen Sitz im Bundesrat hat.

Der Bundesrat hat für 13.30 Uhr eine Medienkonferenz angekündigt. Wir berichten hier live.