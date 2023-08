Porträt des Bundeskanzlers – Walter Thurnherr, Macht und Mythos Der scheidende Bundeskanzler hat sich den Ruf eines Schattenkönigs erarbeitet. War er das? Fest steht, dass er sein Amt auf eine neuartige und offensive Weise ausübte – und damit die Zukunft prägen könnte. Fabian Renz Philipp Loser

Bundeskanzler Walter Thurnherr. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Für seine Verhältnisse: eher underwhelming (er streut gerne englische Ausdrücke in sein öffentliches Reden ein). Da waren kaum Witze, keine Spitzen oder Sottisen, überhaupt wenig Humorvolles. Wo war die Energie?

Es hatte eher etwas von einem Verwaltungsakt, wie Bundeskanzler Walter Thurnherr da vorne auf dem Podium sass und in kürzest- und trockenstmöglicher Form seinen Rücktritt verkündete. Man müsse gehen, solange man noch auf der Höhe seines Schaffens sei. In diesem Sinne: Danke für alles, adieu und ciao.