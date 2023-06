Empörung in Italien – Wand im Kolosseum zerkratzt – Tourist droht 20’000 Euro Strafe Ein junger Mann aus England hat in dem berühmten Kolosseum in Rom eine Mauer zerkratzt. Aufgrund eines Videos konnte er nun identifiziert werden. Ihm droht eine saftige Strafe.

Das rund 2000 Jahre alte römische Wahrzeichen gehört zu den beliebtesten Touristenattraktionen in Italien. (27. Juni 2023) Foto: Andrew Medichini (Keystone)

Die italienischen Carabinieri haben den Touristen identifiziert, der eine Wand im berühmten Kolosseum in Rom zerkratzt haben soll. Er komme aus England, teilten die Carabinieri am späten Donnerstagnachmittag mit.

Der junge Mann soll mit einem Schlüssel seinen Namen und den seiner Freundin in das Mauerwerk im Innern des bei Touristen beliebten Amphitheaters im Herzen der italienischen Hauptstadt geritzt haben. Er war von einem anderen Besucher des Kolosseums auf frischer Tat ertappt. Dieser filmte ihn – in den sozialen Medien ging das Video Anfang der Woche viral.

Der Fall löste in Italien grosse Empörung aus. Nachdem die Parkverwaltung des Kolosseums Anzeige erstattet hatte, habe der Tourist aus England anhand von Foto- und Videoabgleichen identifiziert werden können, hiess es von den Carabinieri.

Italiens Kulturminister fordert Bestrafung

Der italienische Kulturminister, Gennaro Sangiuliano, zeigte sich empört und verurteilte die Kritzelei aufs Schärfste. «Es ist sehr ernst, unwürdig und ein Zeichen für grosse Kulturlosigkeit, dass ein Tourist einen der berühmtesten Orte der Welt, ein historisches Erbe, verunstaltet», sagte er am Montag laut einer Mitteilung. Sangiuliano hoffe, dass der Mann bestraft wird.

Dem Mann könnte nun eine hohe Strafe drohen: Vor einigen Jahren musste bereits ein russischer Tourist, der eine Wand im Kolosseum zerkratzt hatte, eine Geldstrafe in Höhe von 20’000 Euro zahlen.

Das rund 2000 Jahre alte römische Wahrzeichen gehört zu den beliebtesten Touristenattraktionen in Italien und gilt als das Symbol der Ewigen Stadt. Es wurde im 1. Jahrhundert nach Christus erbaut und gilt als das grösste Amphitheater der Welt. In ihm fanden im antiken Rom Gladiatorenrennen sowie teils grausame und brutale Kämpfe statt. Das Kolosseum zieht jedes Jahr Millionen von Besuchern an.

SDA/aru

