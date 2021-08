Sternwanderung in Winterthur – Wandern als Hobby nach der Pensionierung Um neue Leute zum Wandern zu motivieren, organisiert der Verein Obertorwanderungen eine Sternwanderung zum Schloss Hegi. Jan Andrin Stolz

Das Schloss Hegi ist das Ziel der Sternwanderung am 28. August. Dort erwartet die Wanderinnen und Wanderer eine Festwirtschaft mit Infostand und Livemusik. Foto: Marc Dahinden

Der Verein Obertorwandern organisiert seit 45 Jahren Wanderungen für Pensionärinnen und Pensionäre. Damals noch als Wandergruppen des Zentrums Obertor, das der Winterthurer Versicherung – jetzt Axa – gehörte. Gegründet wurde der Verein erst vor fünf Jahren, als der Versicherungskonzern das Zentrum schloss. Der bekannte Name wurde behalten und der Verein für alle geöffnet.

Am 28. August organisiert der Verein mit Wanderleiter Tony Bellwald zwecks Mitgliedergewinnung eine Sternwanderung zum Schloss Hegi: «Dort gibt es ein kleines Fest mit Verpflegung, Infostand und Livemusik.» Die Wanderung findet laut Bellwald in drei Gruppen statt mit unterschiedlichen Anforderungen an die Teilnehmenden. Nach Wanderungen über elf, sieben oder drei Kilometer treffen sich alle Wandervögel in Hegi. Wer Lust habe, könne sich ohne Voranmeldung an einem Treffpunkt einfinden und mitwandern.