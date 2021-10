Zürcher Herbstwanderungen – Wandern zwischen farbigen Blättern und lauschigen Beizen Wer den Herbst in der Natur geniessen will, braucht nicht extra in die Berge reisen. Auch Zürichs nähere Umgebung bietet reizende Routen. Emil Bischofberger

Eine Zürcher Herbstwanderung: Der höchste Punkt dieser Tour, der Schauenberg, bietet ohne Dunst einen formidablen Rundblick. Foto: Anna-Tia Buss

Wandern im Unterland heisst: Tagelange Planungen sind nicht nötig, ebenso wenig Proviant-Hamsterkäufe, auf dass man in der Abgeschiedenheit der Berge ja nicht verhungert. Statt die Wetterprognose die ganze Woche über mit bangem Blick zu beobachten, schauen wir am Morgen raus und entscheiden so, ob wir losziehen. Weit ist die Anreise zum Start ja nicht.

Wandern im Kanton Zürich heisst auch: Wir legen einige schöne Kilometer zurück, und wenn sich der Hunger meldet, findet sich unterwegs ganz bestimmt eine einladende Beiz. Darauf zielen unsere sechs Tipps für diesen Herbst ab: Loswandern, im Rucksack nicht mehr als eine Flasche Wasser – und dann unterwegs in einem der Restaurants rasten.