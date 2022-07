Festival mit Compagnie Pas de Deux – Wanderzirkus gastiert mit neuem Stück in Effretikon Vom 4. bis 17. Juli findet auf der Moosburgwiese ein kleines Kulturfestival mit verschiedenen Theater- und Zirkuskompanien statt. Nicole Döbeli

Martin und Aline Del Torre touren seit 2011 mit ihrer Kompanie durch Europa. Foto: PD

Bereits 2020 gastierte die Compagnie Pas de Deux auf der Moosburgwiese in Effretikon, und das laut Mitteilung mit sehr guter Resonanz. An diesen Erfolg will der familiäre Wanderzirkus anknüpfen und präsentiert im Juli seine bekannten und ein neues Stück: «Die unbekannte Insel». Von 4. bis 17. Juli findet in Kooperation mit dem Forum 21 ein Kulturfestival mit verschiedenen Theater- und Zirkuskompanien statt.

Neben der Compagnie Pas de Deux ist das Figurentheater Winterthur vertreten und der Cirque Intense, eine Schule für junge Zirkusartistinnen, die sich intensiv auf Aufnahmeprüfungen an Zirkushochschulen vorbereiten. Musikalisch bietet das Festival The Maverick Sisters, das sind Eva Pearlmann und Angie Lütolf mit Gitarre, Gesang und Blues im Gepäck und eine elfköpfige Salsa Band, bestehend aus Studierenden der ZHDK, unter der Leitung von Pius Baschnagel, mit «knackigen Bläsersätzen und kraftvollen Grooves».

Eine Mannschaft sucht ihren Kapitän

Die Compagnie Pas de Deux verwebt in ihren Theaterstücken Schauspiel, Artistik und Akrobatik mit Musik und Humor. In Effretikon führt sie vier verschiedene Stücke für Jung und Alt auf: «Ein Märchen aus der Wunderkiste», ein Solostück, das alte Märchen zu neuem Leben erweckt. In «Die Glücksgeige» geht es um einen Spielmann, der seine Geige dem Teufel verkauft, um reich zu werden, darüber aber seine Freude verliert. Mamzell Lily erzählt in «Souvenirs» aus ihren Erinnerungen an vielfältige Reisen und Begegnungen. Im neuesten Stück «Die unbekannte Insel» macht sich die Mannschaft eines Segelschiffs auf die Suche nach ihrem Kapitän und sich selbst.

Seit 2011 reisen die Schauspielenden Aline und Martin Del Torre durch Europa und bringen ihr Theater mitten in die Städte und Dörfer. Bis zu 200 Personen finden im Zirkuszelt Platz. Die Kompanie spielt Vorstellungen in deutscher, französischer und italienischer Sprache und hat bisher an etwa 120 Orten mehr als 50'000 Zuschauende unterhalten.

Der Wanderzirkus lädt zudem die lokale Bevölkerung dazu ein, beim Auf- und Abbau der Infrastruktur zu helfen. Willkommen sind Menschen jeden Alters und jeder körperlichen Verfassung.

