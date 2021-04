World Press Photo – Wann ist ein Bild ein Siegerbild? Um sich gegen Tausende anderer Fotos durchzusetzen, braucht es Wahrheit, Handwerk – und vor allem Gefühle, schreibt der Schweizer Fotograf und ehemalige World-Press-Photo-Gewinner Christian Bobst Christian Bobst

Ein monumentaler Streit: Anais möchte das Lincoln-Denkman stürzen, weil das Ensemble auch die rassistische Darstellung eines Afroamerikaners enthält. Foto: Evelyn Hockstein / The Washington Post

An welche Bilder erinnern wir uns? Sind es jene, die uns beim Lesen der News am häufigsten begegnet sind? Oder jene, die uns am meisten berührt haben? Hier könnte man weiter fragen: Haben sie uns bewegt, weil wir einen persönlichen Bezug zum Motiv herstellen können? Oder aber weil sie beim Betrachten kraftvoll die Bandbreite der menschlichen Emotionen in uns wachrufen: Liebe und Hass, Angst und Hoffnung, Freude und Zorn, Glück und Schicksalsschlag, Affekt und Mitgefühl?Diese Fragen stellt sich seit 1995 jedes Jahr die Jury des World Press Photo Awards. „Connecting the world to the stories that matter“, lautet ihr Credo: Die Welt mit den Geschichten verbinden, die zählen. Was zählt?

Infos einblenden Christian Bobst, 1971 im Kanton Solothurn geboren, lernte ursprünglich Graphic Design. Fast 15 Jahre arbeitete er für die grossen Werbeagenturen in der Schweiz und Deutschland und wurde mehrfach für seine Arbeit international ausgezeichnet.

2010 machte er sich selbständig und begann als freier Dokumentarfotograf weltweit zu arbeiten. Seine Fotografien wurden in Magazinen und Tageszeitungen wie Geo, Stern, The Guardian, National Geographic, die Zeit, NZZ und dem Tagesanzeiger publiziert und mehrfach mit nationalen und internationalen Awards ausgezeichnet.

Zu seinen wichtigsten Preisen gehört eine Auszeichnung beim World Press Photo Award 2016 mit dem 2. Preis in der Kategorie Sport Stories sowie eine Auszeichnung beim Picture of the Year international Photo Award 2020 in den USA. In der Schweiz gewann er jeweils einen 1. Platz in Kategorien des Swiss Press Photo Award 2020 sowie bei der vfg Selection 2017. Christian Bobst lebt in Zürich.

Schaut man sich die in diesem Jahr ausgezeichneten Arbeiten an, stellt man fest, dass die Jury nach Bildern sucht, die sehr vieles verbinden. Allem voran stehen die Gefühle, die sie auslösen. Ob sie am meisten publiziert wurden oder die herausragenden Ereignisse des letzten Jahres möglichst eindrücklich dokumentieren, ist vielleicht mehr Symptom als Auswahlkriterium für die Jury.

Denkmäler und LGBTQ+

Denn jeden und jede von uns hat ein anderes Ereignis des vergangenen Jahres am meisten bewegt. Für manche von uns – vor allem Menschen in den USA im Zuge der „Black Lives Matter“-Proteste – war es die Diskussion darüber, welche Denkmäler wir uns heute noch setzen wollen. Auf Evelyn Hocksteins Foto sehen wir eine junge Frau, die sich für die Entfernung der Figur Abraham Lincolns stark macht, ein Mann wehrt sich gegen das, was Menschen wie er Cancel Culture nennen: die Auslöschung kultureller Erinnerung, die mit Diskriminierung in Verbindung gebracht wird. Für andere mag es der Blick des Transgender-Mannes aus St. Petersburg sein, der in die Kamera des russischen Fotografen Oleg Ponomarev blickt, während ihn seine Freundin festhält. LGBTQ+-Menschen werden in Russland massiv diskriminiert.

Oleg Pnomarev gewann für das Portrait des Transgenderman Ignat den Hauptpreis in der Kategorie «Portraits – Einzelbild». Foto: Oleg Ponomarev

Um in die engere Auswahl auszeichnungswürdiger Lichtblicke zu kommen, müssen die Bilder strenge Kriterien erfüllen. Es geht nicht einfach um auszeichnungswürdige Fotos, sondern auch um auszeichnungswürdigen Journalismus. Und weil es im Journalismus noch immer um wahre und nicht um fiktive Geschichten geht, sind auch die Bilder eines Pressefoto-Wettbewerbs der Wahrheit verpflichtet. Das heisst: Der Fotograf, die Fotografin darf seine oder ihre Bilder nicht inszeniert oder digital in ungebührlicher Weise manipuliert haben. Um dies sicherzustellen, werden beim World Press Photo Award von den Fotos der letzten Auswahlrunden die digitalen Negative angefordert und mit forensischer Sorgfalt überprüft. Solche Kontrollen sind heute – leider – eine Notwendigkeit.

Kritik an Gewaltdarstellungen

Damit es Fotografien in die letzte Runde schaffen, sind auch technische und formale Kriterien relevant. Eine gewisse gestalterische Perfektion in Bezug auf Lichtführung und visuelle Ordnung, sprich: Komposition, sind unverzichtbar. Letztlich kann man ein gutes Pressebild mit einem guten journalistischen Text vergleichen. Dieser muss nicht eine packende Story enthalten, sondern auch handwerklich einwandfrei sein, um ein grosses Publikum zu erreichen oder einen Preis zu gewinnen. Oft wird das „Handwerk“ der Bildgestaltung mit Ästhetik verwechselt, was bei Pressebildern regelmässig zu Diskussionen und Empörung über – vermeintliche – die Ästhetisierung von Gewalt und Katastrophen führt.

Mit Jööö-Effekt

Die Gewinnerbilder des World Press Photo Awards bewegen uns manchmal zum Staunen, manchmal zum Lächeln, manchmal fast zum Weinen. Und in manchen Fällen zu allem gleichzeitig. So geht es wohl vielen beim Betrachten des World Press Photo des Jahres. Es stammt von Matts Nissen. Wer es anschaut, spürt viel Liebe, Mitgefühl und Tragik, und beim Lesen des Bildtextes kommt ein grosses Überraschungsmoment dazu: Es zeigt eine 85-Jährige Brasilianerin, die zum ersten Mal seit fünf Monaten umarmt wird – von ihrer Pflegerin. Der „Umarmungsvorhang“ soll die Seniorin vor einer Corona-Infektion schützen.

Das World Press Photo 2020 zeigt die erste Umarmung, die die 85-jährige Rosa Luzia Lunardi nach fünfmonatiger Corona-Isolation in ihrem Altersheim erhält. Foto: Mads Nissen / Politiken / Panos Pictures

Der Einzelbild-Gewinner aus der Katergorie Umwelt kombiniert Viruskatastrophe und Umweltverschmutzung mit einem Jööö-Effekt. Man kann sich ein spontanes Lächeln nicht verkneifen, obwohl der Verstand einen daran erinnert, dass es hier eigentlich nichts zu Lächeln gibt. Zugleich ist es beruhigend zu wissen, dass die World-Press-Jury alle digitalen Negative auf Bildmanipulationen überprüft und dieser Moment tatsächlich so stattgefunden hat und eben nicht eine kitschige Photoshop-Kreation ist.

Ralph Parce gewann den ersten Preis in der Kategorie «Umwelt» mit dem Bild eines Seehundes, der vor der Küste Kaliforniens mit einer Atemschutzmaske spielt. Foto: Ralph Parce

Ein weiteres Bild aus der Kategorie Umwelt fällt durch formale Mittel auf, entfaltet aber erst bei näherer Betrachtung seine schockierende Wirkung – dafür umso nachhaltiger. Im Gegensatz zum Bild mit der Robbe handelt es sich aber nicht um ein Einzelbild, sondern um eine Story, die ausgezeichnet wurde. Der Fotograf ist Lalo de Almeida. Sein Bild thematisiert die Waldbrände in Brasilien in eindringlichen, teils schockierenden Bildern, die ihr Ziel ganz bestimmt nicht verfehlen – nämlich den Menschen über sein Handeln nachdenklich zu stimmen.

Grosse Teile des brasilianischen Panatal wurden letzes Jahr durch Feuer vernichtet. Ein Hirschkadaver liegt im verbrannten Gras des grössten tropischen Feuchtgebietes der Erde. Foto: Lalo de Almeida / Folha de São Paulo

Dem Zwillings-Effekt kann das Auge fast nie widerstehen – warum bloss? Auf jeden Fall ergeht es einem so bei diesem Bild aus den Siegergeschichten von Alexey Vasilyev aus der Kategorie Contemporary Issues. Für eine Auszeichnungen als Geschichte braucht es aber weit mehr als ein oder zwei effektvolle Bilder. Der Zwillingseffekt mag in einem einzelnen Foto zwar effektiv sein, in einer Fotoserie aber kontraproduktiv. Bilder, die denselben Inhalt in einer Serie zweimal erzählen, gelten als redundant. Jedes einzelne Bild in der Serie muss einen Punkt machen, nicht nur fotografisch, sondern auch inhaltlich.

Die Zwillinge Semyon und Stepan spielen in der Sagenverfilmung "Der alte Beyberikeen" zwei Fabelwesen. ihr Volk der Sacha lebt im Fernen Osten Russlands. Foto: Alexey Vasilyev

Auch in der Siegerserie von Antonio Faccilongo aus der Kategorie Long Term Projects sticht unter anderen Fotos ein Zwillingsbild ins Auge. Erwähnenswert ist auch das Anfangsbild der Serie, welches in den Fokus setzt, was im Bild gar nicht zu sehen ist – einen Menschen, der fehlt. Die Geschichte als Ganzes brilliert, indem sie über 30 Bilder hinweg viele verschiedene Schicksale von inhaftierten Palästinensern in ruhigen, aber abwechslungsreichen Bildern dokumentiert. In dieser Geschichte spiegelt sich die ganze Bandbreite von menschlichen Emotionen. Wohl auch deshalb wurde die Geschichte auch zur World Press Photo Story des Jahres erkoren.

World Press Photo Story of the Year: Die Palästinenserin Amma Elian mit ihren Zwillingen. Ihr Mann sitzt eine lebenslange Haftstrafe ab. Foto: Antonio Faccilongo / Getty Reportage

Nach fünf Jahren findet sich mit Roland Schmid unter den Gewinnern des World Press Photo Awards wieder einmal ein Schweizer. Seine Geschichte „Cross-Border Love“ wurde in der Kategorie General News als zweitbeste Arbeit ausgezeichnet. Es handelt sich um eine Geschichte, die beim Betrachten alle möglichen Erinnerungen und wechselvollen Gefühle wachruft, die wir während der Covid-Krise selber durchgemacht haben. Und natürlich gehen die Bilder einem auch besonders nahe, weil sich ihre Szenen in unserer unmittelbaren geografischen Nähe abspielten. Um sich bei einer international zusammengesetzten Jury gegen Tausende anderer Arbeiten durchzusetzen, reicht der Local-Feeling-Faktor aber nicht. Zum Leuchtturm braucht es mehr. Roland Schmid hat es geschafft, alles zu verbinden, was es dazu braucht.

Ausgezeichneter Schweizer: Roland Schmids Arbeit «Cross Border Love» über Menschen, zwischen denen die plötzlich geschlossene Grenze stand, erreichte den 2. Platz in der Kategorie «General News – Stories». Foto: Roland Schmid

Fehler gefunden?Jetzt melden.