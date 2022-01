Reizthema Schnuller – Wann ist ein Nuggi gut fürs Baby und wann nicht? Kieferorthopäden und Logopädinnen sind zwar nicht begeistert. Dennoch empfehlen manche Kinderärztinnen die Einschlafhilfe. Worauf Eltern im Umgang mit dem verbreiteten Hilfsmittel achten sollten. Inga Rahmsdorf

Das Saugen am Nuggi ist mit positiven Gefühlen und Wohlbefinden verbunden. Foto: Getty Images

Sie sind aus Silikon oder Latex, in vielen Grössen und Formen erhältlich, bunt, mit Tieren drauf, angeblich ergonomisch, gut für die Mundentwicklung, einschlaffördernd oder kiefergerecht: Nuggis. Für viele Eltern eines der grossen Reizthemen: Was ist ein guter, was ein schlechter Nuggi? Vor allem aber: Braucht mein Kind überhaupt einen?