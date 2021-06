Sommerferien im Ausland – Wann ist Reisen mit dem Schweizer Covid-Zertifikat möglich? Der Schweizer Corona-Pass ist da, allerdings fehlt noch die Anerkennung durch die EU. Was das für die Sommerferien bedeutet. Alexandra Bröhm

Alle wichtigen Angaben zum Impfnachweis: Das BAG empfiehlt, das Schweizer Covid-Zertifikat auch als Ausdruck mitzunehmen. Foto: Pablo Gianinazzi (Keystone)

Viele Geimpfte haben in der Schweiz bereits ihr elektronisches Covid-Zertifikat bekommen, das den Impfschutz offiziell bestätigt. Zu Beginn der Sommer-Reisesaison fragt sich nun so mancher, was dieses Zertifikat bei der Planung von Ferien ausserhalb der Schweiz bringt. Erleichtert es die Einreise? Macht es sie in gewisse Länder erst möglich? Und fallen die lästigen Einreisetests endlich weg?

Im Moment ist bei vielen dieser Fragen noch Geduld gefragt. Um bei Reisen in Europa voll einsatzfähig zu sein, fehlt dem Schweizer Zertifikat nämlich noch ein wichtiges Element: die offizielle Anerkennung durch die EU. Die EU führt ihr eigenes digitales Covid-Zertifikat in allen Mitgliedsstaaten ein, gewisse EU-Länder sind bereits so weit.