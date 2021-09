Verkehr in Winterthur – Wann kommt Tempo 30 auf der Zürcherstrasse? Die Tösslobby fordert, dass die Stadt mit Tempo 30 plant, wenn die Zürcherstrasse aufgewertet wird. So halte man sich mehr Spielraum frei. Till Hirsekorn

Heute trist, morgen grün mit Tempo 30? Die Stadt will die Zürcherstrasse aufwerten. Foto: Madeleine Schoder/Tamedia

Wann kommt Tempo 30 auf der Zürcherstrasse rund ums Zentrum Töss? Geht es nach der Tösslobby, so bald wie möglich. In einem Brief, der auch an die Medien ging, fordert man Klarheit von der Stadt. Im Schreiben erinnerte die Lobby Baustadträtin Christa Meier (SP) nochmals explizit daran, entsprechend zu planen. Denn in Töss befürchtet man, dass die Stadt sich mit einem bereits weit gediehenen Verkehrs- und Aufwertungsprojekt für die Zürcherstrasse Chancen verbaut, die sich mit der neuen Vision für Tempo 30 ergeben haben. Diese hatte der Stadtrat im Frühling verkündet: Auch auf Hauptverkehrsachsen soll das Tempo von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde runter. Streckenweise schon 2025 und praktisch flächendeckend bis 2040.