Sternwarte Winterthur – Wann sich der «Stern von Betlehem» über Winterthur zeigt Stehen Jupiter und Saturn eng beieinander, wirken die beiden Planeten wie ein einziges blendendes Gestirn. Um den 20. Dezember ist es wieder so weit. Markus Griesser

So begegneten sich Jupiter und Saturn im März 1981 und bildeten auch damals ein auffälliges Doppelgestirn. Foto: Markus Griesser / Sternwarte Eschenberg Winterthur

Rechtzeitig zum Beginn der Adventszeit zeigt sich in diesem so speziellen Jahr wieder mal der Weihnachtsstern am Abendhimmel. Rückrechnungen zufolge haben sich die hellen Planeten Jupiter und Saturn auch im Jahr 7 vor Christus am Himmel getroffen. Da Jupiter nach damaligen Auffassungen als Königsgestirn galt und in Saturn ein himmlisches Symbol für das jüdische Volk gesehen wurde, galt diese seltene Konjunktion als ein Vorzeichen für grosse Dinge.

Natürlich lässt sich nicht wissenschaftlich belegen, dass dieses Gestirn auch wirklich den drei Weisen aus dem Morgenland den Weg nach Bethlehem gewiesen hat. Doch rein von der Erscheinung und der Symbolik her passt die Planetenbegegnung vor über 2000 Jahren perfekt zur Schilderung im Matthäus-Evangelium und auch zum Weg, der schon damals Jerusalem mit Bethlehem verband: (…) «Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er stehen blieb über dem Ort, wo das Kind war.»