Geldblog: Wohneigentum – Wann steigen die Hypozinsen wieder? Falls die Teuerung zunimmt, gerät die Nationalbank unter Zugzwang. Wer das Zinsrisiko nicht tragen will, kann eine Festhypothek wählen. Martin Spieler

Hypotheken sind so günstig wie noch nie: Einfamilienhäuser in Seuzach ZH. Foto: Marc Dahinden

Ich bin mir unschlüssig, ob ich auf eine Saron-basierte Hypothek oder auf eine Festhypothek auf über fünf Jahre setzen soll. Die Zeichen stehen aus meiner Sicht tendenziell eher auf steigende Zinsen, aber dennoch ist es nicht ganz klar. Was ist Ihre unabhängige Markteinschätzung? Leserfrage von M. N.

Vor allem in den USA geht die Angst vor steigenden Zinsen um und verunsichert die Anlegerinnen und Anleger an der Wall Street. Bei uns indes hält sich die Angst vor anziehenden Zinsen in engen Grenzen. Der Präsident der Schweizerischen Nationalbank, Thomas Jordan, hat klar signalisiert, dass es ihm mit einem Zinsanstieg überhaupt nicht eilt.