Kloten muss in die Zusatzrunde – War das eine Fehlleistung Der EHC Kloten hat die vorzeitige Qualifikation für die Playoff-Halbfinals in der Swiss League verpasst. Die Zürcher verlieren Spiel 4 in La Chaux-de-Fonds 4:5 in der Verlängerung. Roland Jauch

Die Klotener haben gegen die Neuenburger das Nachsehen. Foto: Leo Wyden

Ja, und dann kam es doch noch so, wie es eigentlich 60 Minuten lang ausgesehen hatte: Kloten konnte den Fehltritt nicht vermeiden, obwohl das Team in den letzten sechs Minuten einen Zweitore-Rückstand wettgemacht hatte. Nach dem 4:4 mussten beide Teams erstmals in die Verlängerung, und erstmals in dieser Saison gewann La Chaux-de-Fonds ein Heimspiel gegen Kloten.

Denn wieder war der Favorit einfach zu wenig konsequent, er ging zu wenig sorgfältig um mit der Scheibe. Er hatte ein letztes Unterzahlspiel doch noch überstanden, aber Ordnung brachte er nicht mehr in seine Reihen. Und so durfte sich Oliver Achermann gleich zweimal versuchen mit dem Torschuss, beim zweiten Mal erwischte er Dominic Nyffeler aus nicht gerade optimalem Winkel zwischen den Beinen. Nicht einmal fünf Minuten der Verlängerung waren gespielt. Und das Team, das eigentlich schon am Boden war, gewann. Weil Klotens Über- und Unterzahlspiel ungenügend war. Ramon Knellwolf hatte kurz nach Verlängerungsstart den Sieg auf der Schaufel gehabt, sein Schuss aber ging daneben.