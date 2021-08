Aus dem Obergericht – War das Sofa Abfall oder Geschenk? Ein auf dem Trottoir abgestelltes Sofa war «Gratis zum Abholen». Für den ehemaligen Besitzer wurde es zu einer teuren Entsorgungsidee. Thomas Hasler

Sofa zum Mitnehmen: Eine beliebte, aber in der Regel illegale Art des Entsorgens. Foto: Beatrice Jäggi

Der 52-jährige Zürcher hatte das Sofa mit den Massen 196x90x72 cm vor seiner Wohnung in Langnau am Albis für fünf bis sechs Tage auf die Strasse gestellt. «Gratis zum Abholen» soll auf einem Zettel gestanden haben. Doch so weit kam es nicht. Dem Mann flatterte ein anderer Zettel ins Haus – ein Strafbefehl. Er habe sich «des Stehenlassens bzw. Ablagerns von Abfällen im Freien auf öffentlichem Grund ausserhalb bewilligter Anlagen» schuldig gemacht. Busse: 200 Franken. Gebühren: 480 Franken.

An arme Leute gedacht

Das liess der Mann nicht auf sich sitzen. Er wandte sich ans Bezirksgericht und, als dieses für seine Argumente kein Gehör hatte, auch noch ans Obergericht. Er glaubte wohl, gute Argumente zu haben. Das Sofa sei gepflegt und benutzbar gewesen. Er habe sogar die Sitzkissen noch ausbessern lassen. Und die bei einer Armlehne aufgegangene Naht hätte man einfach wieder zunähen können. Das Sofa sei kein Abfall, sondern als ein Geschenk für arme Leute gedacht gewesen.