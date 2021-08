Aus dem Bezirksgericht Zürich – War ein Skater der E-Trotti-Vandale? Ein 27-jähriger soll zahlreiche E-Trottinette in die Limmat geworfen oder beschädigt haben. Nach dem Urteil verliess er kopfschüttelnd den Gerichtssaal. Thomas Hasler

15- bis 20 E-Trottinette von «Bird» soll der 27-Jährige umgeworfen und dadurch beschädigt haben. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Das Einfachste an diesem Fall sind die Tatvorwürfe. Ein 27-Jähriger soll an einem Freitagabend im April letzten Jahres in der Stadt Zürich drei E-Trottinette der Firma «Bird» in die Limmat geworfen haben. Dabei hätten die Gefährte Totalschaden erlitten. Der Mann habe sich nicht nur der Sachbeschädigung schuldig gemacht, sondern auch der Übertretung des Umweltschutz-Gesetzes. Denn die E-Trottinette galten, weil totalbeschädigt, als Elektroschrott und waren deshalb in der Limmat «unsachgemäss deponiert».

Nur einen Tag später, mitten im Nachmittag, habe der gleiche Mann beim Standort Sihlpost/Europaallee etwa 15 bis 20 «Bird»-Trottinette absichtlich umgestossen. Dabei seien zum Teil Bremshebel abgebrochen und Displays kaputt gegangen. Dafür sollte der leidenschaftliche Skater laut Anklageschrift vom Einzelrichter zu einer unbedingten Geldstrafe und einer Busse verurteilt werden.