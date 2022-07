Diese Woche habe ich erfahren, dass die Kulturwissenschaftlerin Svetlana Boym zwischen zwei verschiedenen Arten der Nostalgie unterscheidet: der reflexiven und der restaurativen.

Die reflexive Nostalgie ist in anderen Worten die Nostalgie der Leute, die sich manchmal am hohen Tempo oder der fehlenden Schönheit der Gegenwart stören und sich deshalb in eine Zeit zurückträumen, in der es noch keine Smartphones und Sprachnachrichten gab, aber dafür handgeschriebene Briefe und schicke Hüte.