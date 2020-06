Tiere im Nazi-Regime – War Hitlers Blondi eine Mitläuferin? Warum Hitler Hunde liebte und Nazis Katzen hassten: Aus der Tierperspektive wirft ein Buch neues Licht auf die NS-Ideologie, die Millionen Menschen das Leben kostete. Andreas Tobler

«Das einzige Wesen, das mir wirklich treu ist»: Hitler und seine Blondi bei einem Spaziergang in Berchtesgaden. Foto: Keystone

Wir sahen «Hitlers Helfer», «Hitlers Helfer II», «Hitlers Kinder» (fünfteilig), also all die Film-Dokus von Guido Knopp. Hinzu kamen die grossen Nazibiografien, etwa über Heinrich Himmler, der gemäss dem Historiker Peter Longerich an einer Bindungsstörung litt. Oder zu Joseph Goebbels, der – wiederum Longerich – von einem krankhaften Narzissmus getrieben war. Oder über Eva Braun, die sich – so die Historikerin Heike B. Görtemaker – ihren Platz an Hitlers Seite durch «emotionale Erpressung» gesichert hatte: 1932 unternahm Braun einen Selbstmordversuch. Danach soll Hitler erklärt haben, er müsse sich «von jetzt an um sie kümmern», so etwas dürfe «nicht noch einmal vorkommen».