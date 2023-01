Ausgeladen von Schweizer Festival – War sein Programm den russischen Unterstützern zu heikel? Vadim Neselovskyis Album «Odesa» erzählt von der Vergangenheit seiner Heimatstadt. Jetzt herrscht dort wieder Krieg, die Musik ist plötzlich hochpolitisch – für ein Schweizer Festival offenbar zu politisch. Moritz Marthaler

Der ukrainische Jazzpianist Vadim Neselovskyi wurde am Gstaad New Year Music Festival wieder ausgeladen – offiziell nicht aus politischen Gründen. Foto: Gari Garaialde (Redferns)

Seine Reise durch die Schweiz hätte eigentlich in den Bergen ausklingen sollen. Jetzt sitzt Vadim Neselovskyi in Luzern und blickt immerhin auf den Pilatus, vor allem aber erzählt er aus den vergangenen Tagen. Es ist noch immer nicht ganz klar, warum der Auftritt des ukrainischen Pianisten am Gstaad New Year Music Festival im Berner Oberland geplatzt ist.