Adventskalender 22 – Warmes Kirschbier statt Glühwein Nicht allen schmeckt Glühwein. Das Glühkriek aus Belgien ist eine weniger süsse, leicht säuerliche Alternative, die auf der Zunge fast wie ein Champagner kribbelt. Jonas Gabrieli

Das Glühkriek wird am besten in einem bauchigen Glas genossen, damit die Nase beim Trinken auch etwas zu riechen hat. Foto: Jonas Gabrieli

Warmes Bier schmeckt normalerweise nicht besonders. Durch die Wärme tritt mehr Gas aus und das Aroma verändert sich. Meistens schmeckt das Bier dann sehr bitter und schal.

Doch: Keine Regel ohne Ausnahme. In diesem Falle heisst sie Kriek. Der flämische Name lässt schon auf seine spezielle Zutat schliessen, die sich sonst in keinem Bier findet: Sauerkirschen. Diese werden während des Gärungsprozesses von den Hefebakterien regelrecht aufgefressen, sodass am Ende nur Steine und Stängel übrig bleiben.

Das Kriek wird heute in Belgien noch auf traditionelle Weise hergestellt. Dabei wird nicht eine gezüchtete Hefe beigegeben, sondern man setzt auf eine sogenannte Spontanvergärung. Die Hefe wird also – wie vor der Entdeckung der Mikrobiologie üblich – aus der Luft «eingefangen». Dazu wird der Sud offen, meist in einer flachen Wanne, gelagert.

Normalerweise wird das Kriek mit seinen vielen feinen Kohlensäurebläschen im Sommer als erfrischendes süsssaures Getränk genossen. Jetzt, im Winter, gibt es in Fachgeschäften das Glühkriek mit Zimt, Sternanis und Gewürznelken zu kaufen, das man zu Hause im Wasserbad aufwärmen kann. Es ist die ideale, alkoholärmere Alternative zum Glühwein. Weniger süss, leicht säuerlich, mit feiner, Champagner-ähnlicher Kohlensäure. Ideal für einen gemütlichen Abend zu Hause.

Jonas Gabrieli ist Redaktor beim Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Er hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2014 im Journalismus. Mehr Infos @jonasgabrieli

Fehler gefunden?Jetzt melden.