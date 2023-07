Gemeinde Dachsen – Warnung vor Einbrüchen und Diebstählen Die Gemeinde Dachsen weist die Bevölkerung auf ihrer Website auf Velodiebe hin. Tanja Hudec

In letzter Zeit seien in Dachsen vermehrt Velos aus Garagen und Veloräumen gestohlen worden. Dies schreibt die Gemeinde Dachsen auf ihrer Website. Sie gibt der Bevölkerung Tipps, wie sie sich «speziell in der Ferienzeit» vor Einbrüchen schützen kann.

Demnach sollen die Bewohner Haus- und Wohnungstüren immer abschliessen, Fenster-, Balkon- und Terrassentüren sowie gekippte Fensterflügel schliessen. Ausserdem solle man das Licht im Haus brennen lassen und keine Hinweise auf Abwesenheit geben. Wenn eine Situation verdächtig erscheine, rät die Gemeinde, über die Notrufnummer 117 die Polizei zu alarmieren.

Offenbar handelt es sich bei den Vorfällen in Dachsen um eine Ausnahme. Laut der Kantonspolizei ist die Anzahl Velodiebstähle in der Region Winterthur im Vorjahresvergleich gleich geblieben, im Weinland hat sie sogar abgenommen.

Tanja Hudec ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur und schreibt schwerpunktmässig über Sicherheitsthemen und das nördliche Weinland. Nach dem Bachelor in Mehrsprachiger Kommunikation absolvierte sie die Diplomausbildung an der Schweizer Journalistenschule MAZ. Als Journalistin arbeitet sie seit 2011. Mehr Infos

