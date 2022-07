Silbermedaille für Winterthur – Warriors Cheerleader gewinnen Vize-Europameister-Titel Die Warriors Diamonds aus Winterthur wurden an den Europameisterschaften in Athen Zweite, hinter den Niederlanden. David Herter

Sowohl in den Halbfinals als auch im Final zeigten die jungen Frauen aus Winterthur überzeugende Leistungen. Foto: PD

Die Cheerleader der Winterthur Warriors gewannen 2019 die Schweizer Meisterschaften und qualifizierten sich damit für die nächsten Europameisterschaften. Bis zur Teilnahme mussten die jungen Winterthurerinnen aber lange warten. Die Corona-Pandemie verhinderte mehrfach auch die Durchführung der ICU European Cheerleading Championships.

Als es endlich so weit war, waren die Warriors Diamonds – so heisst das «Senior»-Team der Winterthurerinnen – aber bereit und liessen sich auch von den hohen Temperaturen im und das olympische Sportzentrum in Athen nicht irritieren. Sie wirbelten durch die Luft, standen Pyramiden und andere Figuren und zeigten Sprünge, Flickflacks und Rückwärtssaltos.

Rangverkündung am Flughafen

Sowohl in den Halbfinals vom Samstag als auch im Final vom Sonntag hätten die Winterthur Warriors Cheerleader eine überzeugende Leistung gezeigt, schreibt ihr Präsident Stefan Sägesser in einer Mitteilung. «Wir bewiesen auch in der letzten Darbietung dieser langen Saison unser Können.»

Die Winterthurerinnen erfuhren per Livestream, dass sie hinter den Niederlanden Vize-Europameisterinnen waren. Foto: PD

An der Rangverkündung konnte das 27-köpfige Team aus Winterthur – Athletinnen, Coachs und Betreuerinnen und Betreuer – nicht vor Ort teilnehmen, weil es sonst den Rückflug verpasst hätte. Die Winterthurerinnen erfuhren per Livestream, dass sie hinter den Niederlanden Vize-Europameisterinnen waren.

«Die Überraschung und die darauffolgende Freude waren gross», schreibt Sägesser. Freudentränen flossen zuerst am Flughafen von Athen und danach noch einmal in Zürich, wo die Cheerleader von Familien und Freunden mit wehenden Schweizer Fahnen gefeiert und willkommen geheissen wurden.

David Herter ist Nachrichtenchef Stadt und Region Winterthur. Er lernte Maschinenmechaniker und gründete einen Musikclub, ist Vater und trainiert junge Handballerinnen und Handballer. Seit 1999 arbeitet er als Redaktor und Journalist. 2007 schloss er die Ausbildung der Journalistenschule MAZ ab. Mehr Infos @d4vidherter

