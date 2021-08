Temperatursturz in Winterthur – War’s das jetzt mit dem Sommer? Gerade noch mehrere Tage mit Temperaturen um die 30 Grad – und schon ist das kleine Hochsommer-Intermezzo wieder vorbei. Eine Kaltfront bringt diese Woche deutlich kühlere Luft nach Winterthur. Thomas Münzel

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu: In den kommenden Tagen muss man im Raum Winterthur vorerst mit deutlich kühleren Temperaturen rechnen. Foto: Patrick Gutenberg

Es gibt einen Wetterwechsel: Hoch Fridoline sagt tschüss und überlässt in der neuen Woche Tief Manfred das Feld. Doch verabschiedet sich damit zugleich auch der Sommer 2021? Meteorologe Urs Graf von Meteo Schweiz will sich dazu nicht konkret äussern. Zu unsicher seien die aktuellen Wettermodelle, sagt er. Nur so viel: Im Moment deute nichts darauf hin, «dass es bis Ende August in Winterthur nochmals einen Hitzetag geben wird».

In dieser Woche dürfte die 30-Grad-Marke in der Nordostschweiz wohl ohnehin kaum geknackt werden. Denn die Kaltfront, die am Montag die Schweiz überquert, führt zu einem markanten Temperatursturz. Die Tageshöchsttemperatur liege am Montag in Winterthur bei etwa 21 Grad und in den Folgetagen bei 18 bis 20 Grad, sagt Graf. Es gibt immer mal wieder Regenschauer. Dazwischen aber auch längere trockene Abschnitte mit einzelnen sonnigen Phasen. Dazu weht ein mässiger West- bis Nordwestwind.