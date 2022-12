Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Warten auf den Zug Richtung Süden Italienische Gastarbeiter reisten in den 1960er-Jahren für die Weihnachtstage in die Heimat zurück. Der Bahnhof hatte für sie eine besondere Bedeutung. Regula Geiser

Italienische Gastarbeiter vor der alljährlichen Heimfahrt über Weihnachten warten in den 1960er-Jahren auf den Zug. Eines von rund 70’000 Bildern, die im Onlinebildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Andreas Wolfensberger / bildarchiv.winterthur.ch

Eine Männergruppe wartet mit vollgepackten Koffern am Bahnhof auf den Zug Richtung Süden – ein in den 1960er-Jahren vertrautes Bild, ein weihnächtliches Bild. Die Männer sind italienische Gastarbeiter, die damals auf Winterthurer Baustellen und in den Fabriken arbeiteten, weil es hierzulande für solche Tätigkeiten an Arbeitskräften mangelte. Der Bahnhof hatte für sie eine besondere Bedeutung, als Ort des Ankommens in einer neuen Welt, in der es im Gegensatz zu ihrer Heimat Arbeit gab. Und als Ort des Abreisens, nach Hause, um Weihnachten zu feiern.

Frauen machten unter den Gastarbeiterinnen zunächst nur einen kleinen Teil aus, aber sie folgten nach. Häufigstes Motiv, um Italien zu verlassen, war das (fehlende) Geld beziehungsweise die Aussicht auf Arbeit. Andere gingen wegen der Liebe. Entweder waren sie bereits verheiratet und folgten ihren Ehemännern nach, oder sie verliebten sich in einen Landsmann während seiner Ferien zu Hause und reisten ihm nach.

Mitte der 1960er-Jahre betrug der Anteil Ausländerinnen und Ausländer in Winterthur 17 Prozent. Für fremdenfeindliche Parteien wie die Nationale Aktion war das zu viel. In einer Initiative forderte sie die Höchstzahl von 10 Prozent Ausländer in der Schweiz. Diese wurde 1970 schweizweit zwar abgelehnt, in Winterthur aber knapp angenommen. Die Sympathie für die Italianità kam erst später, und mittlerweile gehört der Panettone ebenso selbstverständlich zu Weihnachten wie der Zimtstern. In diesem Sinne: Buon Natale!

Fehler gefunden?Jetzt melden.