Teure Sanierungen und fehlende Nachfolge – Warum aus so vielen Restaurants Wohnungen werden Viele Traditionslokale in der Region haben in den letzten Jahren den Betrieb geschlossen. Anstelle der Restaurants entstehen Wohnungen. Eine Analyse. Tamara Stalder

Magdalena Mirers Familie wirtete über 90 Jahre im Rosengarten in Bisikon. Nun lässt sie das Restaurant zu Wohnungen umbauen. Foto: Madeleine Schoder

21 Jahre lang führte Magdalena Mirer das Restaurant Rosengarten in Bisikon bei Effretikon in dritter Generation. Ihre Grosseltern eröffneten es im Jahr 1927. Seither war die Bauernwirtschaft ein beliebter Treffpunkt im Dorf. «85 Prozent der Gäste habe ich persönlich gekannt», sagt Magdalena Mirer. Im Dezember 2020 ging sie in Pension. Und somit endete die Ära des Rosengartens.