Kolumne Landluft – Warum bei «First Dates» aufhören, es gibt so viele Möglichkeiten Ein Reality Format widmet sich Blind Dates und filmt sie in all ihrer Umständlichkeit. Das liesse sich ohne weiteres ausweiten. Nicole Döbeli

Verlegene Blicke, krampfige Dialoge, unangenehme Stille – so beschreibt ein Artikel dieser Zeitung die Sendung «First Dates», die gerade in die zweite Staffel gestartet ist. Dieses Mal sind auch einige Kandidaten und Kandidatinnen aus der Region Winterthur dabei und lassen das Publikum an ihren linkischen Interaktionen teilhaben. Das mag zwar wehtun beim Zuschauen, aber, sind wir ehrlich, daran liegt ja gerade der Reiz eines Reality-Formats.

Das Konzept ist simpel, aber effektiv – und liesse sich ganz einfach ausweiten. Alles, was benötigt wird, ist eine Situation, in der Menschen aufeinandertreffen und die ein mittleres bis hohes Potenzial an Peinlichkeit birgt. Man nehme beispielsweise Vorstellungsgespräche. Hier gibt es Kandidaten, deren Ego so viel Raum einnimmt, dass die Personalleiterin auf dem Fenstersims Platz nehmen muss. Oder die Bewerberin, die sich im Wartezimmer den Kaffee über die Bluse leert: «Glauben Sie mir, ich arbeite sehr sorgfältig!»

Und dann natürlich Arztbesuche. Der Typ, der ein Dossier zusammenheften wollte und, weil er nicht sicher war, ob sich noch genügend Klammern im Gerät befinden, mal schnell seine Hand darunter gehalten und sich in den Finger gebostitcht hat. Die Frau, die zwar, wie alle anderen, genau weiss, dass sich Q-Tip-Stäbchen nicht zum Reinigen der Ohren eignen, sie aber natürlich, wie alle anderen, trotzdem benutzt und… stellen Sie sich den Rest selbst vor.

Oder auch einfach überall da, wo Kundinnen und Kunden auf Servicekräfte treffen und auf erstaunliche Weise vergessen, wie eine normale Konversation funktioniert: «Es tut mir leid, das Produkt lässt sich gerade nicht scannen.» «Dann ist es bestimmt gratis, hühühühü.» Oder: «Kann ich Ihnen behilflich sein?» «Nein, mir ist nicht mehr zu helfen, höhöhöhö.»

