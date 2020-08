Basketball-Frauen im EuroCup – Warum bei Winterthur das Beste zuerst kommen muss Der BC Winterthur trifft in der EuroCup-Qualifikation im September auf die Französinnen von Saint-Amand Hainaut Basket. Und ist nur Aussenseiter. Stefan Kleiser

Ymke Brouwer spielt mit dem BC Winterthur gegen Saint-Amand um einen Platz in der Gruppenphase des EuroCup. Foto: Stefan Kleiser

Wo liegt Saint-Amand-les-Eaux? Die Winterthurer Basketballerinnen werden es bald wissen. Mit den Französinnen werden sie sich am 23. und 30. September um einen der letzten freien Plätze in der Gruppenphase im EuroCup streiten. Zum ersten Mal international am Start, wartet auf die Winterthurerinnen mit Saint-Amand Hainaut Basket in der Qualifikation ein starker Gegner. Seit zehn Jahren spielt das Team in der höchsten französischen Liga, gehört also zu den besten zwölf Auswahlen Galliens.