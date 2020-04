Schwere Verläufe bei Covid-19 – Warum das Coronavirus auch für junge Menschen gefährlich ist In seltenen Fällen sterben auch junge Menschen an Covid-19. Ein internationales Forscherteam mit Schweizer Beteiligung sucht nun nach Erklärungen: Die Ursache vermuten die Wissenschaftler in den Genen der Betroffenen. Alexandra Bröhm

Ganz selten gibt es auch bei jungen Menschen schwere Verläufe. Foto: Barcroft Media via Getty Images

Ismail hatte Probleme zu atmen, als er letzten Freitag ins King’s College Hospital London eingeliefert wurde. Ein Test zeigte: Der 13-jährige Junge litt an Covid-19. Über das Wochenende verschlechterte sich sein Zustand, die Ärzte mussten ihn intubieren und künstlich beatmen. Trotzdem starb Ismail am Montagmorgen. Er hatte keine Vorerkrankungen und ist eines der jüngsten Todesopfer der Pandemie in Europa. In Belgien starb vor einigen Tagen ein 12-jähriges Mädchen, in Frankreich letzte Woche eine 16-Jährige, ebenfalls in London ein 19-jähriger junger Mann.